Fynsk strand igen åben efter fund af bakterier

Kilden til de bakterier, der lukkede Sandager Næs Strand er ikke fundet. Assens Kommune vil teste badevandet intensivt.

Assens Kommune har igen hejst det blå flag ved Sandager Næs Strand.

Kommunen udstedte badeforbud 14. juni, da en badevandsprøve taget tre dage tidligere viste for højt indhold af E-colibakterier.

Men nu viser en ny måling, at der atter kan bades fra den vestfynske strand.

I alt skulle der tre prøver til før, at niveauet af bakterier kom ned på det tilladte:

- Vi er naturligvis meget tilfredse med og lettede over, at prøven viser, at badevandskvaliteten nu er tilbage på normalt niveau, så alle trygt kan bade, siger miljø- og naturchef i Assens Kommune Annette Bæk.

Hun oplyser, at der i den kommende tid vil blive testet intensivt ved Sandager Næs Strand:

- Det betyder meget, at forureningen forholdsvist hurtigt forsvandt, for vores kystlinje er et kæmpe aktiv for rigtig mange mennesker i dagligdagen - og ikke mindst noget, der trækker turister til, siger Annette Bæk.

Kilden til bakterierne er ikke fundet, og formodentlig har det været noget forbigående.

- Måske er det kommet fra et større skib, som har lukket noget ud i havet. Det kan være en forklaring, men det er rent gætteri, siger Annette Bæk.

Fakta For at badevandet kan betragtes som rent på en Blå Flag-strand skal antallet af E-colibakterier være under 250 cfu pr. 100 ml vandprøve, og antallet af enterokokker være under 100 cfu pr. 100 ml vandprøve.



Badevand inddeles i klasser, hvor tre stjerner er det bedste. I Assens Kommune har alle strande tre stjerner. Inddelingen er baseret på de seneste års resultater.

