Fynsk talent: 18-årig Casper vinder DM efter kun et års træning

Det hele startede med en gokart og nogle lokale baner i Søndersø, da Casper Røes var syv år gammel. Som 13-årig fik han så meget succes, at han flyttede til udlandet for at kunne deltage i VM og EM i gokart, og for et år siden faldt Casper Røes så for de lidt større biler.

I dag står han efter weekendens præstation med en pokal i hånden og et danmarksmesterskab i DST-serien (Danish Supertourisme) i AM-katagorien.

Læs også Kørende fynsk politistation skal give tryghed

Motorsport i Danmark I Danmark findes der to forskellige kategorier inden for DST-serien. Man kan vælge at køre dem enkeltvis eller at køre begge.

AM kategorien: Deltagerne, der kun vælger at køre i AM kategorien, er som udgangspunkt førsteårskørere.

PRO kategorien: Deltagerne i PRO kategorien har som regel kørt nogle år. ​​

- Det er helt fantastisk allerede at være nået hertil. Det har krævet hårdt arbejde det seneste år, men jeg har haft et helt vildt godt team bag mig, som har gjort, at det kunne lykkes, lyder det fra den unge racerkører.

Læs også 16-årige Casper kørte ind i mur med 180 i timen: Nu drømmer han om Formel 1

Talent kræver sponsorer

Selvom det er en usædvanlig flot præstation, som Casper Røes har kørt sig til, så kan fynboen kan ikke bare læne sig tilbage og vente på sponsorer.

- Det er en sindssyg dyr sport, og det betyder, at man hele tiden skal søge efter sponsorer, så man har råd til at testkøre og køre i de løbsweekender, siger han.

I år har Casper Røes haft ti testkørselsdage, svarende til træningsdage. Udover den intense træning er også Casper Røes' hurtige bil en af årsagerne til, at han har kunnet tage mesterskabstitlen med hjem i weekenden:

- Lige fra da jeg satte mig ind i den bil har jeg været sindssygt hurtig. Det har været lidt som om, vi bare passede godt til hinanden.