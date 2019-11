Første gang nogensinde: Fynsk teater opsætter egen forestilling

Tilrejsende teaterforestillinger har siden 1894 indtaget rampelyset på Svendborg Teater, der aldrig selv har opsat en eneste forestilling.

Indtil nu. For selvom teatrets leder Claus Bjerregaard ikke har den ringeste erfaring med arrangere forestillinger på et teater, der ikke engang har sine egne skuespillere, har han besluttet sig for, at det er på tide med noget nyt. Til april næste år kan man derfor opleve forestillingen Danmarks John - en teaterkoncert, der bliver den første af sin slags på Svendborg Teater.

- Jeg er på udebane her, så jeg læner mig op af kræfter, som har styr på det, siger Claus Bjerregaard, der udover at være teaterleder også er daglig leder af kulturhuset Borgerforeningen.

Tidligere i år blev han præsenteret for idéen om en teaterkoncert af bandet Danmarks John, som har turneret landet rundt med John Mogensen-musik i årevis.

- Jeg syntes, det var særligt spændende nu, hvor det var første gang, siger teaterlederen.

Tommel op fra kritisk datter

Teaterkoncerten Danmarks John kommer i kølvandet på filmen Så længe jeg lever, der blev sendt i biograferne i foråret sidste år. Filmen affødte en del kritik, der også kom fra John Mogensens datter, Minna Mogensen.

Hun kritiserede blandt andet filmen for ikke at give et retvisende billede af sit eget og farens liv. Men tilblivelsen af forestillingen på Svendborg Teater bakkede hun op, inden hun døde i august.

- Man kunne godt forestille sig, at det var risikabelt, men en af de hårdeste kritikere af Ole Bornedals film var datteren Minna, og hun har blåstemplet det her, siger Claus Bjerregaard.

Egentlig var det også meningen, at hun skulle have været en del af teaterstykket ved at medvirke i en video, men det nåede hun ikke.

Danmarks John - en teaterkoncert på Svendborg Teater Præmiere: 17. april 2020

Manuskript og instruktion: Lasse Winkler

Konsulent: Lasse Handberg

Scenografi: Luise Midtgaard

Medvirkende: Brian Arnold og Sofie Alhøj

Musikere: Anders Haaber, Poul Amaliel, Rasmus Stavnsager Fribo og Kristian Hybel

Forestillingen produceres af Svendborg Teater med støtte fra lokale sponsorer: Fynske Bank Fonden, Hotel Svendborg, CC Jensen, Refsvindinge Bryggeri, Keofit A/S Se mere

En fortælling til debat

Håbet er, at forestillingen om John Mogensen bliver den første af mange egenproducerede teaterstykker. Men målet er ikke at tage brødet ud af munden på Baggårdteatret, som Claus Bjerregaard har stor respekt for.

- Vi går efter en bred målgruppe. Det skal ikke ikke regnes for at være progressivt teater, siger Claus Bjerregaard.

Når det er sagt, har man stadig en ambition om, at forestillingen vil kunne føje til og rykke ved folks opfattelse af en kendt person.

- Det er en teaterforestilling, der er bygget op rundt om musikken. Det handler om en folkekær musikers op- og nedture gennem hans egne tekster. Jeg håber, vi kan skabe en fortælling, så publikum får en debat, siger teaterlederen.

Forsangeren i bandet Danmarks John, Brian Arnold, indtager scenen sammen med skuespiller Sofie Alhøj. Foto: Svendborg Teater