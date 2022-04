Nye restriktioner: Fynsk træpille-importør rammes af Putin-sanktioner

Der var stort mediefokus på Middelfart-virksomheden Bunker Holding og Dan-Bunkering, da selskaberne sidste år i december fik bøder på 34 millioner kroner og beslaglagt 15 millioner kroner for salg af flybrændstof til russiske kunder.

Selskaberne er ejet af Østergaard-Nielsen-familien.

Desuden blev direktøren af Bunker Holding idømt fire måneders betinget fængsel.

Retten konkluderede, at selskaberne havde overtrådt EU's Syriens-embargo.

Men den historie kommer ikke til at gentage sig i forbindelse med de sanktioner, som EU nu har vedtaget i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, fremgår det af svar tril TV 2 Fyn fra koncernen.

De seneste restriktioner blev vedtaget i fredags og indbefatter blandt andet totalt forbud mod anløb af russiske skibe i europæiske havne, forbud mod import af kul, træ, gummi med mere.

Det er sanktioner, der er blevet grundigt læst i Middelfart.

Et af verdens største importfirmaer af træpiller, CM Biomass, der også har Østergaard- Nielsen-familien som hovedaktionærer, oplyser således til TV 2 Fyn, at man "med tilfredshed har noteret, at den nye sanktionspakke giver CM Biomass og hele markedet den efterspurgte klarhed og hilser den velkommen".

- Hos CM Biomass har vi hele tiden overholdt alle gældende sanktioner, og derfor markerer de nye regler naturligvis en afslutning på forsyning af træpiller fra Rusland. Vi er i løbende dialog med vores kunder om, hvordan vi bedst muligt håndterer de udfordringer med den manglende forsyning, som følger heraf, hedder det.

CM Biomas omsætter for cirka tre millliarder kroner om året.

Koncernens øvrige selskaber f.eks. Bunker Holding og shippingfirmaet SDK Freja følger allerede restriktionerne oplyses det.

- Uni-Tankers er derfor den sidste virksomhed, som potentielt kunne berøres af restriktionerne. De kommer dog ikke til at have nogen betydning, fordi al samarbejde med russiske modparter i forvejen er ophørt, hedder det.

Bunker Holding har tidligere bekræftet over for TV 2 Fyn, at selskabet ikke indgår nye samhandelsaftaler med russiske modparter eller har nogen aktiviteter i russiske havne, og at selskabet har opsagt en række aftaler for at kunne tage denne beslutning.

- Dette gælder naturligvis også alle Bunker Holdings datterselskaber. I forhold til den historiske størrelse af den russiske forretning, så er det ikke tal, vi offentliggør. Men det er et relativt lille marked for Bunker Holding, og på nuværende tidspunkt jo sat helt i bero, hedder det.