Fynsk transport-firma er solgt videre

Københavnsk transportvirksomhed køber den fynske transportvirksomhed ERA-Transport A/S.

For godt to år siden overtog de fire fynske vognmænd Bruun og Nielsen A/S, Poul Schou A/S, Alex Andersen Ølund A/S og Danielsen Transport A/S ERA-Transport A/S på C.F. Tietgens Blvd. i Odense.

Siden er underskud til overskud, men nu har vognmandskvartetten, der sammen hedder Sammenslutning af Fynske Vognmænd ApS, valgt at sælge ERA-Transport A/S videre til den københavnske transportvirksomhed Anders Nielsen & Co/Ancotrans.

- Vi overtog ERA-Transport A/S den 23. februar 2016 og satte fra starten Michael Gregersen ved roret. Michael har forvandlet en underskudsforretning til en strømlinet virksomhed; en salgsorienteret, løsningsorienteret og målrettet organisation, fortæller bestyrelsesformand Birger Nielsen, på vegne af de fire ejere.

Fart på med udlandet

Birger Nielsen begrunder salget med, at skal ERA Transports vækst accelereres skal der satses stort med blandt andet flere lokationer i udlandet.

For de fire fynske vognmænd har det derfor været en naturlig del af processen at sælge videre til Ancotrans, der både har lokationerne og størrelsen til at løfte ERA-Transport A/S videre.

