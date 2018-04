Fynsk vagtchef og revisor håber at slippe for fængsel og kæmpebøder

Moms- og skattesvindel kostede chef for vagtfirma og revisor sammenlagt fire års fængsel og bøde på 4,5 millioner. Mandag startede ankesagen.

Mandag startede en større sag om økonomisk kriminalitet mod en tidligere forretningsdrivende fra Munkebo og hans revisor ved Østre Landsret i Odense.

Der er sat hele syv retsdage af til ankesagen.

I byretten blev den 46-årige indehaver af et vagtfirma idømt to år og tre måneders fængsel, mens revisoren skal i fængsel i ét år og ni måneder.

Desuden skal de hver især betale en bøde på henholdsvis 2,5 og knap to millioner kroner for moms- og skattesvindel.

Men både indehaveren af firmaet, som beskæftigede vagter og dørmænd, og revisoren får nu sagen prøvet påny i Østre Landsret.

Sagen daterer sig tilbage til 2013, da Skat bad politiet ransage den 46-åriges hjem. På tidspunktet for ransagningen havde Skat i over to år forsøgt at få regnskabsmateriale fra firmaet, der efterfølgende gik konkurs.

Ved ransagningen konstaterede Skat, at der ikke alene var stor forskel på de momsbeløb, der var indberettet til Skat og beløbene i årsregnskabet, man at der også var store og uforklarlige efterreguleringer på købemomsen.

I mailkorrespondance kunne politiet slå fast, at revisoren havde fået forhøjet provisionen, hvis han kunne nedbringe købemomsen, og en goodwil, der pyntede regnskabet med 1,9 millioner kroner, kunne de tiltalte heller ikke forklare.

Manglede skat fra 15 ansatte

Tilsyneladende har selskabet haft 15 ansatte, men der er aldrig blevet betalt skat og arbejdsmarkedsbidrag af de ansattes løn, og selskabet har aldrig været registreret.

Endelig fik direktøren i 2011 udbetalt et honorar på 800.000 kroner af firmaet uden at indberette det til skat.

Regnskabsmaterialet for 2011 og 2012 var kun delvist intakt og befandt sig i tre papkasser, og ifølge den 46-årige indehaver havde han et par gange om året forsynet revisoren med regnskabsbilag.

Mens den 46-årige er ustraffet, har revisoren flere domme bag sig, og i straffen på ét år og ni måneder indgår en reststraf for en dom i september 2013.

Sidste retsdag i Østre Landsret er 18. april.

