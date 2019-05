Fynsk Venstre-profil kommer med anderledes forslag til at hæve cigaretpriserne

Hæv cigaretprisen med én krone om måneden, og gør det så hurtigt som muligt. Sådan lyder et forslag fra Erling Bonnesen, der er folketingsmedlem og folketingskandidat for Venstre på Fyn.

- Vi ved allesammen, at cigaretrygning er en dræber, og derfor skal vi have gjort noget ved det.

Han mener, at en løbende stigning i prisen på cigaretter kan betyde, at emnet fortsætter med at være en del af samfundsdebatten.

- Jeg foreslår, at man med afsæt i, at en pakke cigaretter i dag koster 40-45 kroner, så kunne man sige, at den skal stige med én krone per måned løbende, siger han.

Forslaget kom frem under TV 2/Fyns debatmøde i Ollerup torsdag, hvor et af emnerne til diskussion netop var, hvordan man får folk til at stoppe med at ryge.

- Så vil det løbende være en del af samfundsdebatten, som, jeg tror, vil gøre, at de, der ryger meget, vil begynde at sige "ahh, vi skal måske lige begynde at trappe ned", og unge mennesker vil sige "måske skal jeg slet ikke starte på det", siger han til TV 2/Fyn.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) varslede mandag i Jyllands-Posten, at Venstre ville gå til valg på at hæve cigaretpriserne, men indtil videre har partiet altså ikke kommet med noget bud på, hvor meget priserne skulle stige, eller hvordan det skal foregå.

Begynd så hurtigt som muligt

Folketingskandidaten vil ikke sætte et tal på, hvor meget cigaretter skal koste, før priserne skal stoppe med at stige med én krone om måneden, men siger, at det nok er "forholdsvis højt".

Han mener, at partierne lige nu blot forsøger at overbyde hinanden, når snakken falder på, hvor meget cigaretter skal koste.

- Der er næsten gået bankospil i den. Hvem kan sige det højeste tal, siger han.

Erling Bonnesen er dog klar i mælet om, hvornår prisstigningerne kan begynde.

- Kan vi finde et flertal for det, så skal det bare indføres, og så skal prisen så stige med en krone per måned løbende, siger Bonnesen, der ved folketingsvalget i 2015 fik 9.034 stemmer.

Han mener, at man efterfølgende løbende skal evaluere, hvilken effekt prisstigningen har på antallet af rygere.

