Fynsk Venstrebagland støtter Kristian Jensens linje midt i partikaos 

Kristian Jensen har ret, når han kritiserer Lars Løkke Rasmussens beslutning om at ville danne regering med Socialdemokratiet henover midten.

Det mener to fynske Venstrefolk, efter at næstformanden torsdag i Berlingske kritiserede Lars Løkke Rasmussens tilnærmelser til Socialdemokratiet under valgkampen i maj og juni, hvor den daværende statsminister lagde op til et regeringssamarbejde.

Torben Torsbjerg Møller er lokalformand for Venstre i Middelfart, og han har aldrig været tilhænger af ideen om et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Det siger han til TV 2/Fyn.

- Samarbejde over midten er fint, og det har Lars Løkke Rasmussen klaret godt, da han sad i regering. Men en fælles regering over midten synes jeg i almindelighed ikke er en god ide, og det tror jeg heller ikke, det vil være i dag, siger Torben Torsbjerg Møller.

- Venstre er et borgerligt parti

Lidt mere tvetydigt er svaret fra Marianne Kyed, der er formand for Venstre i Faaborg-Midtfyn.

- Vi havde én linje op til det sidste valg, og det mener jeg var det rigtige i den situation, og det er ikke sikkert, at det er det næste gang. Som udgangspunkt er jeg enig med Kristian Jensen, for jeg mener, at Venstre er et borgerligt parti, men jeg synes også, at Lars Løkkes beslutning var den rigtige ved dette valg, siger Marianne Kyed.

Lokalformanden fra Faaborg-Midtfyn er dog ikke enig i præmissen om, at der er to forskellige politiske linjer i Venstre.

- Du får mig ikke til at sige, at det er to forskellige linjer, for det er jeg ikke sikker på, at det er. Jeg er ikke sikker på, at deres linjer er så forskellige, som du vil have mig til at sige, siger Marianne Kyed med henvisning til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens forskellige syn på Venstres kurs.

Magtfulde Venstrefolk vil vælte næstformanden

I løbet af fredagen erfarede TV 2, at Claus Hjort Frederiksen, sammen med blandt andre fynske Lars Christian Lilleholt, ville vælte Kristian Jensen som næstformand, da de opfattede hans kritik af Lars Løkke Rasmussens partilinje som værende illoyal.

Derfor tyder meget på, at terningerne er kastet i det interne magtspil i Venstre, men det vil hverken Torben Torsbjerg Møller eller Marianne Kyed kommentere på.

- Der vil jeg sige, jeg vil ikke forholde mig til meldinger, der siver ud fra mødet. Nu skal der være pressemøde, og så må vi høre, hvad der bliver meldt ud, sagde Torben Torsbjerg Møller fredag inden pressemødet.

Lidt mere var der at hente hos Marianne Kyed fra Faaborg-Midtfyn.

- Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare på, men jeg håber, de besinder sig og får ro på. Jeg synes, det er at blæse tingene for meget op. Foreløbigt ser jeg Lars Løkke Rasmussen som formand, og når han ikke længere ønsker at være det, må vi se, hvem der er af kandidater, siger Marianne Kyed - uden at ville afsløre, hvem hun ville støtte ved et eventuelt formandsvalg.