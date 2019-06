Fynsk verdensmester sikrer OL-plads i bueskydning

Selv om det ikke blev til VM-medaljer for de danske bueskytter ved VM i den hollandske by ´s-Hertogenbosch, så fik de alligevel en gevinst med hjem.

Det blev ikke til VM-medaljer, men vi er rigtig glade for OL-pladsen til Danmark, som Maja Jager sikrede os. Niels Dall, landstræner

Den fynske bueskytte Maja Jager sikrede fredag en OL-plads til Danmark ved det kommende OL i Tokyo i 2020.

- Vi kom til VM for at hente medaljer, men også for at hente OL-pladser. Det blev ikke til VM-medaljer, men vi er rigtig glade for OL-pladsen til Danmark, som Maja Jager sikrede os, siger landstræner Niels Dall i en pressemeddelelse.

Fynboen kæmpede for OL-pladsen

Tidligere i turneringen tabte Maja Jager ottendedelsfinalen i en tæt kamp. Resultatet betød, at hun var blandt de fire bedste, der ikke var gået videre, og derfor fik hun mulighed for at kæmpe om tre OL-pladser.

Først blev det dog til et nederlag til svenske Christine Bjerendal, og derfor skulle Jager ud i en kamp om den sidste af de tre pladser i en direkte duel mod Audrey Adiceom fra Frankrig.

Den kamp vandt danskeren i sikker stil, og så var OL-pladsen i hus.

Senere kan den ene OL-plads blive skiftet ud med en holdplads med tre skytter. De pladser fordeles ved et kvalifikationsstævne.

Maja Jager vandt i 2013 VM i disciplinen recurve, som også er den disciplin, der dystes i ved OL. Hun ligger nummer et på Bueskydning Danmarks rangliste over Danmarks bedste skytter.