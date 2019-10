Uenig med Paludan: Fynsk vicepartileder for Stram Kurs har meldt sig ud af partiet

Vicepartileder i Stram Kurs Martin Christensen har meldt sig ud af partiet. Det bekræfter han over for Radio24syv i programmet Stram Diskurs.

Martin Christensen var spidskandidat for Stram Kurs i Fyns Storkreds ved sommerens folketingsvalg, og han blev efter et for ham fint valg, der gav 840 personlige stemmer, udpeget til formand for partiets ungdomsorganisation af den kontroversielle partileder Rasmus Paludan.

I løbet af efteråret blev Martin Christensen også udnævnt som vicepartileder i partiet, der ikke kom ind i Folketinget ved valget grundlovsdag i år.

Men nu er det altså slut, og Martin Christensen har meldt sig ud af Stram Kurs. Det fortæller han til Radio24syv-programmet Stram Diskurs.

- Jeg har per dags dato (torsdag 10. oktober, red.) givet meddelelse til partiet om, at jeg ønsker at melde mig ud af Stram Kurs, siger Martin Christensen.

Forbud mod at deltage i radioprogram

Beslutningen kommer blandt andet i kølvandet på, at Martin Christensen af partileder Rasmus Paludan fik forbud mod at deltage i netop 24syv-programmet Stram Diskurs.

Martin Christensen understreger i programmet, at han ikke bærer nag mod nogen i partiet.

- Det var en relativt nøgtern beslutning, jeg traf af flere forskellige årsager. Jeg håber heller ikke, at der er nogen, der bærer nag til mig heller. Min forhåbning er, at der ikke er nogen 'bad feelings', siger Martin Christensen.

Han fortæller til Radio24syv, at han har overvejet beslutningen og sin fremtid i partiet i de seneste par måneder. Blandt andet fordi det har stået klarere for ham, at der har været nogle ting, som for ham ikke har været ideelle i matchet mellem ham selv og Stram Kurs.

- Den grundlæggende årsag er, at Rasmus (Paludan, red.) og jeg er to meget forskellige personligheder. Stort set så forskellige, som to personer kan være, siger Martin Christensen.

Stram Kurs må derfor nu finde en ny vicepartileder og formand for partiets ungdomsorganisation.

Du kan høre hele programmet Stram Diskurs og interviewet med Martin Christensen her.