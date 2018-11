Fynsk virksomhed løber med prestigefyldt pris

Den fynske virksomhed Mobile Industrial Robots bliver hædret for at have skabt en helt ny industri i Danmark og være på vej mod et globalt væksteventyr.

Fynske Mobile Industrial Robots, der er en førende producent af automatiske og mobile robotter, blev kåret som vinder ved landskåringen i Forum i København torsdag aften foran 800 erhvervsledere.

Fakta Titlen som EY Entrepreneur Of The Year i Danmark gives til en virksomhed og dens ejere, der på bedste vis formår at forene en stærk forretningssans med vækstskabelse og udvikling, og hvor entrepreneuren er en rollemodel for den kommende generation. Se mere

I begrundelsen for at give prisen til Mobile Industrial Robots, hedder det blandt andet, at Mobile Industrial Robots er firstmover og inspirerer og trækker andre virksomheder med.

Amerikanske Teradyne opkøbte den fynske virksomhed for 1,7 milliarder kroner i april i år, og ifølge juryen viser det virksomheden ”disruptive potentiale og innovationshøjde”.

I alt var seks regionale vindere af konkurrencen med i opløbet om at blive årets bedste vækstvirksomhed. Med titlen følger også æren af at repræsentere Danmark ved verdensfinalen, EY World Entrepreneur Of The Year, i Monaco i juni 2019.

