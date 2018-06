Fynsk virksomhed med minus på 83 millioner kroner: Det går efter planen

Amminex i Nyborg, der har patent på miljørigtige udstødningssystemer, bygger stadig op til det økonomiske salgs-gennembrud

Siden 2008 har Amminex i Nyborg tabt 352 millioner kroner på sine patenterede udstødnings-systemer.

Sidste år blev endnu et år i rækken af store underskud - de 83 millioner, som virksomheden satte til, er det største underskud i virksomhedens historie.

Alligevel er virksomhedens ledelse og ejere overbeviste om, at der nu for alvor kommer gang i salget.

Forventer underskud i 2018

I 2017 installerede Amminex Nox-filtre på 55 dobbeltdækkerbusser i London, og i alt 5.000 busser skal eftermonteres som en del af kontraten med de engelske transportmyndigheder.

Desuden har det Søborg-baserede firma med produktions-virksomhed i Nyborg indgået en aftale om installation af 20.000 systemer i Seoel i Sydkorea.

2018 skal bruges på at trimme produktionen. Selve salget starter i 2019.

Derfor forventer majoritetsejerne - Faurecia - der er ejet af Peugeot - også et underskud i 2018.

I november vandt Amminex den nationale britiske luftkvalitetspris i innovationskategorien, og Amminex ser prisen som et klart tegn på, at teknologien er tæt på et gennembrud. Også set i lyset af den skærpede miljølovgivning i Europa og på de globale markeder.

På trods af flere positive begivenheder i 2017 har ledelsen besluttet at nedskrive den samlede værdi af sine patenter til nul kroner. Det skyldes, at man fortsat skal foretage betydelige investeringer i de kommende år, og at det er det vanskeligt at fastsætte værdien af patenterne, når der over den lange årrække ikke er skabt indtjening.

Hovedvægten for 2018 er at fortsætte fokus på asiatiske og europæiske markeder, forbedre produktdesign og nedbringe omkostningerne.

