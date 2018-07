Fynsk virksomhed solgt for milliarder

Fynske FTZ, der er specialiseret i at lave reservedele, er blevet opkøbt af den svenske værkstedskæmpe Mekonomen for omkring tre milliarder danske kroner.

Den svenske værkstedskæmpe Mekonomen har købt fynske FTZ, der er specialiseret i reservedele til biler. I samme omfang har svenskerne også købt polske Inter-Team.

Det skriver Børsen.

Samlet set har Mekonomen spenderet 395 millioner euro på de to firmaer - det, der svarer til omkring tre milliarder danske kroner.

1.100 ansatte

FTZ, der beskæftiger 1.100 ansatte på Hvidkærvej i Odense SV, er Danmarks største distributør af reservedele og servicerer omkring 11.000 kunder.

Kæden har desuden sit eget franchisekoncept med 920 franchises under forskellige brands som AutoMester, Hella Service Partner, Din Bilpartner og CarPeople.

- Gennem opkøbet af FTZ og Inter-Team styrker vi vores position som den førende distributør af bilreservedele i Norden, og vi tager det første skridt ind i kontinental-Europa, siger Pehr Oscarson, topchef i Mekonomen i en pressemeddelelse ifølge Børsen.

Han fortsætter:

- Opkøbet matcher vores strategi om at spille en central rolle i den løbende konsolidering i Europa. Der er tale om to veldrevne virksomheder, der vil fortsætte deres udvikling inden for de eksisterende selskabsrammer og brands, understreger topchefen.

