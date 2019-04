Fynsk virksomhed udvider med millionbyggeri

Det første byggeri på Middelfart Kommunes nye erhvervsområde er i fuld sving. Grunden skal snart huse produktionsvirksomheden Profilform, der udvider fra 1.800 til 3.400 kvadratmeter.

- Vi er i gang med gravearbejdet, og jordarbejdet i forbindelse med fabrikshallerne er snart klar til, at vi kan gå i gang med fundamentet, siger administrerende direktør for Profilform, Kim Madsen.

Han kan hver dag følge med i, hvordan byggeriet skrider fremad. For hans kontor og resten af virksomheden flytter kun lige over på den anden side af vejen. Fra Tværvej til Hedegårdsvej ved Asperup.

- Det er fantastisk at sidde her, siger Kim Madsen og understreger, at han ikke blander sig i arbejdet på byggepladsen.

Byggeri til 17 millioner kroner

Prisen på det nye byggeri er 17 millioner kroner, og selvom det er en stor udgift, er Kim Madsen sikker på, at det er penge godt givet ud.

- Der er generelt optur i hele brancen, så vi er virkelig spændt, for i både produktion og lager har vi brug for mere plads, siger han.

Set i bakspejlet mener han, at Profilform burde have udvidet tidligere. Men med 1.600 flere kvadratmeter, end man har i dag, er virksomheden nu klar til fremtiden.

- Og på den nye grund kan vi udvide til næsten 6.000 kvadratmeter, hvis vi får brug for det, tilføjer Kim Madsen.

Klar til naboer

Indtil videre er Profilform den eneste virksomhed, der har påbegyndt byggearbejdet på det nye erhvervsområde, men selvom det ikke har direkte indflydelse for Profilform, håber Kim Madsen, at naboerne snart kommer.

- Det gør det ikke ringere, at der kommer nogen. Selvom det ikke betyder noget for, hvor mange kunder, vi har, vil vi helst bo i et godt kvarter, siger han.

Hvis alt løber efter planen, kommer byggeriet til at stå færdigt i uge 38. Kim Madsen regner med, at fremgangen også betyder, at man vil ansætte to nye medarbejdere inden for det næste år.

