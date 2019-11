Tiltale: Fynsk vognmand holdt 600 svin fanget i 40 timer

40 timer og 40 minutter.

Så lang tid var 600 svin om at blive kørt fra Danmark til det nordlige Kroatien af en fynsk vognmand. Sådan lyder det i et anklageskrift, som anklagemyndigheden ved Fyns Politi har udarbejdet.

Det siger loven om transport af svin Transporttiden for svin må ikke overstige 24 timer. Under transporten skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

Efter den fastsatte transporttid skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer.

Der findes EU-lovgivning for langt de fleste dyrearter. Eksempelvis skal hunde og katte vandes mindst hver ottende time under transport. Kilde: EU-lovgivningen Se mere

Men så lang tid må dyr ikke være under transport. Ifølge EU-lovgivning må svin maksimalt blive transporteret i 24 timer ad gangen.

Derfor mener anklagemyndigheden, at den fynske vognmand skal straffes med bøde.

- Fyns Politi har modtaget mange anmeldelser på enkelte kørsler. Vi har gennemgået alle forhold og valgt at rejse tiltalte, forklarer Martin von Bülow, der er advokaturchef hos Fyns Politi, til TV 2/Fyn.

Ifølge anklageskriftet blev svinene fragte fra Sunds i Midtjylland til den lille by Marijanci i det østlige Kroatien. Der er tale om en distance på omkring 1.750 kilometer, som ifølge anklageskriftet tog mere end 40 timer.

Den tiltalte vognmand afviser, at der skulle være tale om lovbrud.

- Han har overholdt EU-regler og den praksis, som de danske myndigheder har opstillet, forklarer Hans Sønderby Christensen, der som advokat repræsenterer den fynske vogmand, til TV 2/Fyn.

Flere end 1.000 sager

Sagen om transport til Kroatien er langt fra enestående. I anklageskriftet fremgår det, at den fynske vognmand 433 gange mellem juli 2016 og april 2017 har været for lang tid om at transportere dyr.

Ifølge anklageskriftet har også en anden fynsk vognmand lavet identiske ture. Dertil kommer ni speditørerer, som ifølge Fyns Politi har været med til at planlægge de lange turer.

Kortet viser nogle af de ture som ifølge anklagemyndigheden var for lange. Turene er kørt af forskellige vognmænd.

- Det specielle er omfanget. Det er ikke så tit, at vi har en sag, hvor der er over 1.000 forhold i det samme anklageskrift, forklarer Martin von Bülow.

Flere af sagerne drejer sig om transport af svin, men ifølge anklageskriftet har kvæg også været under transport i for lang tid.

Foruden for lange transporttider mener anklagemyndigheden også, at de tiltalte har transporteret dyr på for lidt plads.

Derudover har de tiltalte i følge anklageskriftet undladt at indsende GPS-udskrifter efter afsluttet lang transport af levende dyr på trods af anmodning fra Fødevarestyrelsen.

Advokat Hans Sønderby Christensen repræsenterer flere af de tiltalte. Hans klienter mener, at de har holdt sig inden for lovens rammer.

- Virksomhederne har gjort det, de skulle efter EU-reglerne. Derfor vil jeg påstå frifindelse, forklarer han.

En enkelt overtrædelse af reglerne om transporttid giver som udgangspunkt en bøde på 7.000 kroner, oplyser Martin Bülow, der forventer en retssag i løbet af 2020.