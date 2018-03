Fynsk X Factor-duo udgiver sin første single

De fynske fætre, nærmere kendt som Vkation, udkommer med deres musik debut. Efter en pause fra musikken vender de stærkt tilbage med deres helt eget musik.

De fynske fætre er tilbage. Vkation missede sidste år kun akkurat lige finalen af X Factor. På fredag udkommer de med deres første single "Legende let".

- Da vi kom tilbage i skolen igen, tænkte vi, at det var meget rart at få en pause fra det hele. Det er meget turbulent, når man er med - og rigtig fedt. Men så fik vi det her break, og så har vi gået og tænkt på, hvilken slags musik vi skulle lave. Og så har vi fundet frem til, hvad vi gerne vil lave nu, siger William Vedel Kristensen.

William og Victor har altid spillet musik, og ifølge dem har der aldrig været tvivl om, at de ville lave musik, også selvom de røg ud af X Factor før finalen.

Læs også Nye navne på Heartland: Musik fra mange afkroge af verden

- Jeg synes ikke, at det har føltes som et sort hul eller noget. Jeg føler bare, at det har været en god 'kickstarter' for os, siger William Vedel Kristensen.

Og det mener hans fætter bestemt også:

- Det har været meget stille og roligt efterfølgende. Der sker ikke det samme. Der er selvfølgelig en masse opmærksomhed efterfølgende, men så stilner det også lidt af. Nu har vi bare brugt tiden på at arbejde hårdt i stedet for at have det nederen over at det er slut, siger Victor Vedel Kruse.

Nye toner

De fynske fætre føler, at X Factor har været en omvæltning på livet i de to måneder, hvor de var en del af programmet. Men efter de er kommet tilbage til hverdagen, har de fået mod på at lave deres eget musik.

- Vi kommer med noget dansk popmusik. Og vi har arbejdet med vores helt egen stil. Vi blev rigtig populære med vores danske nummer i X Factor med Ukendt Kunstner, som nok var den folk bedst kunne lide, og derfor holder vi os til det danske, siger William Vedel Kristensen.

Begge drenge går til dagligt i 2.g på gymnasiet. Victor på Sct. Knuds i Odense, og William i København.

07:01 Du kan se hele interviewet her. Luk video

Læs også Fynsk musik på Tinderbox: Lokale bands på scenen