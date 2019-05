Et mulehår fra milliarden: Fynske 5E Bygs omsætning eksploderede i 2018

Mens 2017 var et år med tilbagegang på omsætning og indtjening, så satte den odensebaserede entreprenør 5E Byg for alvor turbo på omsætningen i 2018.

Vi synes, vi leverer et meget fornuftigt regnskab. Men vi ser også frem til resultatet for 2019, hvor vi regner med at runde milliarden i omsætning Torben Nielsen, teknisk direktør, 5E Byg.

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

- Vi er på et hårdt marked, hvor vi har succes med at konkurrere på effektivitet og viden, siger direktør Per Jørgensen i et interview med Licitationen - Byggeriets Dagblad.

5E Byg er i øjeblikket ved at opføre 90 studieboliger ved Odense Havn. Virksomheden er også involveret i et teknisk byggeri til cannabis-produktion, hvor der bygges for over 100 millioner kroner ved Stige.

Ser frem mod 2019

Virksomhedens regnskab for 2018 viser en omsætning, der er svimlende tæt på milliarden. Helt præcis leverede 5E Byg en omsætning i 2018 på 924 millioner kroner.

Siden 2014 har 5E Byg således tredoblet sin omsætning, som dengang var 313 millioner kroner.

- Vi synes, vi leverer et meget fornuftigt regnskab. Men vi ser også frem til resultatet for 2019, hvor vi regner med at runde milliarden i omsætning og en ligeledes øget indtjening, siger Torben Nielsen, der er teknisk direktør i virksomheden til TV 2/Fyn.

Resultatet er steget fra 30,8 millioner kroner før skat i 2017 til 45 millioner kroner før skat i 2018.