Fynske advokater i fusionsbølge - men ikke alle surfer med

Senest har Fyns største advokatfirma, Focus Advokater, fået sydfynske Henning Mouritzen med i ejerkredsen.

Der har været grøde hos Fyns største advokatfirmaer i år.

Først opstod der uenighed hos odenseanske Kielberg Advokater, der afleverede en håndfuld af sine partnere til Bonnesen Advokater.

Læs også Østfynske advokater i fusion med kendt Odense-firma

Herefter fusionerede Kielberg med Aagaard Advokater, og senest har øens største erhvervs-advokatfirma Focus Advokater overtaget tre advokater og to sagsbehandlere fra advokatfirmaet Henning Moritzen i Svendborg med virkning fra 1. juli.

Ud over at sikre generationsskiftet hos Henning Mouritzen har fusionspartnerne begrundet fusionen med en udvikling, der kræver tørre specialisering for at klare sig i konkurrencen.

Med fusionen er antallet af medarbejdere i Focus Advokater 78, hvoraf 41 er jurister. Svendborg-firmaet bevarer dog sin adresse i Svendborg.

Maare Advokater fortsætter

Men ikke alle fynske advokatfirmaer er med på fusionsbølgen.

- Jeg har tidligere været en del af et større hus, og jeg gider ikke al det besvær mere. Det er lidt lettere, når der kun er én til at bestemme Ole Maare

Ifølge AdvokatWatch fortsætter Maare Advokater, der tæller en halv snes ansatte - herunder fem jurister - uændret.

- Jeg har tidligere været en del af et større hus, og jeg gider ikke al det besvær mere. Det er lidt lettere, når der kun er én til at bestemme. Jeg er eneejer, og det har jeg tænkt mig at blive ved med at være, siger 76-årige Ole Maare til AdvokatWatch.

Han har endnu ikke lagt planer om et generationsskifte.

Også AdvokatFyn holder sig uden for fusionsbølgen.

Avokatfirmaet, der netop har fået 36-årige Maria Erlang Schaumann med i ejerkredsen, blev selv dannet ved en fusion i 2015 af Svendborg-firmaerne Gottshau & West, Knudsen og Guldbrandt og Advokaterne Codanhus.

Ifølge AdvokatWatch udtaler partner i AdvokatFyn Thomas Hess Petersen, at fusionen var en fremsynet handling, der i dag sikrer et glidende generationsskifte. Vores nuværende størrelse har gjort, at vi kan tiltrække yngre kræfter. Vi ønsker at blive ved med at have vores base i det sydfynske, siger han.

AdvokatFyn tæller i dag 35 medarbejdere herunder 13 advokater.