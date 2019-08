Opjusterer forventninger: Fynske bank tjener mere end forventet i nyt regnskab

Fynske Bank opjusterer forventningerne til årets samlede resultat efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet for 2019 torsdag.

Fynske Banks spritnye halvårsregnskab viser et overskud på 47,8 millioner kroner før skat.

Så i stedet for at gå efter et samlet resultat for 2019 på 65-75 millioner kroner, regner banken nu med at tjene 75-85 millioner kroner før skat.

- Vi kan se tilbage på et tilfredsstillende halvår for Fynske Bank, hvor vi endnu engang kan opjustere forventningerne til årets resultat. Første gang skyldtes det salget af aktier, men denne opjustering skyldes et højt aktivitetsniveau. Det kan vi med rette være stolte af i Fynske Bank, siger adm. direktør Petter Blondeau.

På grund af den stærkt faldende rente har danskerne i stor stil lagt deres lån om i dette forår. Den øgede aktivitet afspejler sig også i Fynske Banks halvårsregnskab.

Bankens rente- og gebyrindtægterne er i dette halvår steget med godt otte procent. Fra 129,1 millioner kroner i samme periode i 2018 til 139,6 millioner kroner i 2019.

Desuden har banken kunnet tilbageføre nedskrivninger med netto 4,9 millioner kroner.

Ringere resultat end i 2018

Resultatet for første halvår af 2019 er dog mindre end resultatet for første halvår af 2018, hvor det var 65,7 millioner kroner før skat.

Forskellen skyldes overvejende en ekstraordinær indtægt i 2018 på 36 millioner kroner fra salget af ValueInvest.

ValueInvest er et investeringsselskab, som indtil marts i år var ejet af en række mindre og mellemstore banker.

