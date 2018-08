Fynske Bank ude med flot halvårsregnskab

Halvårsregnskab fra Fynske Bank viser overskud på godt 65 millioner kroner før skat. Banken har øget sit udlån, men blev også hjulpet godt på vej af kursgevinst på 35 millioner kroner.

Administrerende direktør i Fynske Bank, Petter Blondeau, er godt tilfreds med bankens netop offentliggjorte halvårsregnskab.

Vi opjusterede vores forventninger til året efter første kvartal, men hvis vi skal nå det, skal vi lægge os i selen. Petter Blondeau, administrerende direktør, Fynske Bank.

- Jeg er meget tilfreds, fordi vores bundlinje er så flot, siger direktøren.

Sammenlignet med samme periode sidste år er dette halvårs resultat steget med mere end 33 procent.

I første halvår af 2017 havde banken et resultat før skat på 49 millioner kroner. I første halvår af 2018 er resultatet steget til 65,7 millioner kroner før skat.

Dermed er banken godt på vej mod sit mål om et resultat på mellem 95 og 105 millioner kroner før skat for hele året. Resultatet i 2017 lød på 91 millioner kroner.

For selvom banken er mere end halvejs mod målet, så er det næsten givet, at næste halvårs resultat umuligt kan blive lige så pænt.

Fynske Bank Fynske Bank har hovedsæde i Svendborg.

Banken er et resultat af en fusion i 2013 mellem Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse.

Banken beskæftiger i dag (i fuldtidsstillinger) 166 medarbejdere.

Den afgørende årsag til dette halvårs flotte resultat er nemlig en kursgevinst på 35 millioner kroner. Banken solgte sin andel i en investeringsvirksomhed i Luxemborg.

- Kursgevinsten har betydet meget for vores resultat i dette halvår, og den kommer jo kun én gang desværre. Men vi tror fortsat på, at vi når vores målsætning for hele året, siger Petter Blondeau.

Øget udlån

Når det er sagt, er der også andre positive takter i halvårsregnskabet.

Indlånsoverskuddet giver os en god likviditet, og det er vigtigt. Men en stor del af vores indlån placerer vi jo i Nationalbanken til en negativ rente på -0,65 procent. Så det er en udgift. Petter Blondeau, administrerende direktør, Fynske Bank.

Banken har øget sit udlån med 300 millioner kroner. Det er en vækst på 11 procent i forhold til samme periode sidste år.

Det skyldes blandt andet tilgang af kunder og øget aktivitet på boligmarkedet.

Samlet set har banken øget sit forretningsomfang med 6,1 procent.

- Kvaliteten af vores lån er også stigende. Vi taber faktisk ikke penge på dårlige lån i øjeblikket, siger Petter Blondeau.

Nedskrivninger på lån og tilgodehavende er faktisk negativ med 1,1 million kroner. Det betyder med andre ord, at banken har opskrevet lån.

Banken tjener dog ikke helt så mange penge på sine udlån som tidligere. Det skyldes den lave rente. I forhold til samme periode sidste år er renteindtægterne faldet fra 81,3 millioner til 75,2.

Som følge af den positive udvikling har banken ansat otte nye medarbejdere, så den nu i alt omregnet til fuldtidsstillinger beskæftiger 166 medarbejdere.

Bokser fortsat med indlånsoverskud

På trods af det øgede udlån har banken imidlertid samtidig øget sit indlån med 500 millioner kroner.

Derfor har banken et væsentligt indlånsoverskud på 2,5 milliarder kroner, og det koster altså penge.

- Jeg græder med det ene øje og smiler med det andet. Indlånsoverskuddet giver os en god likviditet, og det er vigtigt. Det var jo likviditetsproblemer, der startede finanskrisen. Men en stor del af vores indlån placerer vi jo i Nationalbanken til en negativ rente på -0,65 procent. Så det er en udgift, siger Petter Blondeau.

På trods af, at næste halvårs regnskab ikke kan krydres med en anseelig kursgevinst, tror Petter Blondeau fortsat på, at banken vil nå sit mål om et resultat på mellem 95 og 105 millioner kroner.

- Når jeg ser på udviklingen fra bare første halvår til andet halvår, er jeg meget optimistisk, lyder det fra direktøren.

