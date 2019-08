Lav rente er lig med låneomlægning: Fynske banker skovler penge ind

Fynske Banker skovler penge ind på at omlægge lån. Rentens styrtdyk mod bunden det seneste halve år har fået rekordmange boligejere til at lægge deres lån om.

Hver gang en bank formidler et lån, tjener den penge i form af gebyrer og provision. En række fynske banker har nu offentliggjort deres halvårsregnskaber, og én ting er sikkert: For dem er omlægning af lån en god forretning. Men for kunderne kan rentedykket blive et tveægget sværd.

Egon Thomsen fra Sanderum gør som mange andre husejere. Holder øje med renten.

- Den er næsten nede på det halve af ingenting nu, siger han og griner, mens han river blade sammen i sin have.

En sølle halv procent kan man få et 30-årigt obligationslån til.

- Det er ikke til at forstå, siger Egon Thomsen.

Det er dog stadig ikke lidt nok til at ham til at lægge sig lån om.

- Man kan jo altid belåne sig så meget, at man bliver fattig som en kirkerotte.

I dag betaler Egon Thomsen halvanden procent i rente.

- Jeg synes ikke, jeg har så meget gæld, at det kan svare sig for mig (at lægge lån om, red.).

Rekordmange omlægninger

Ved udgangen af juli i år slog konverteringsbølgen rekord med opsagte boliglån for over 130 milliarder kroner. En bølge, der nu også slår igennem i de nye fynske halvårsregnskaber.

Læs også "Meget tilfredstillende": Næstbedste resultat i 166 år for fynsk bank

- Vi tjener en lille smule, hver gang vi laver en omlægning, og når der kommer rigtig mange af dem, så giver det selvfølgelig et stort beløb for banken, siger Ivan Sløk, der er administrerende direktør i Totalbanken.

Også Fynske Bank og Middelfart Sparekasse tjener godt på konverteringer. I Middelfart Sparekasse har de netop præsenteret deres næstbedste regnskab nogensinde.

- Som boligejer skal man tænke på én ting, og det er at få en lav husleje. Det er der en rigtig god mulighed for at gøre lige for øjeblikket, og det skal man benytte sig af. Det har vi opfordret vores kunder til, så der er rigtig mange, der har taget imod det råd, fortæller Martin Baltser, administrerende direktør i Middelfart Sparekasse.

Hvem bør lægge sit lån om?

Men hvem er det så, der bør lægge lånet om, når nu en mand som Egon Thomsen ikke kan få økonomi i det?

- Hvis man har et lån med to procent eller mere (i rente, red.), så bør man i hvert fald kigge på sit lån og måske kontakte sin bank, siger Ivan Sløk.

- Så er der også nogle af vores kunder, der har haft et lån med en variabel rente i lang tid. Nu vil de gerne låse renten fast, fordi den nu er blevet så lav. Så der er ikke rigtig nogen undskyldning for at blive i en variabel rente, siger Martin Baltser.

Medaljen har en bagside

Men medaljen har en bagside. I sidte uge slog Jyske Bank hul på bylden introducerede som de første i Danmark negativ rente for privatkunder med over 7,5 millioner kroner på bankbogen.

Kunne man forestille sig, at Totalbankens kunder også skulle til at betale for at have penge stående i banken?

Læs også Opjusterer forventninger: Fynske bank tjener mere end forventet i nyt regnskab

- Sådan som det er lige nu, har vi ikke negative renter. Hverken til erhvervskunder eller til privatkunder. Men det er klart, at vi kan komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at indføre negative renter, men det bliver det sidste træk, vi tager, siger Ivan Sløk.

- Ingen ved, hvor længe denne lavrenteperiode fortsætter, så vi må se. Men det ligger ikke i kortene på nuværende tidspunkt, at vi vil beregne negative renter på privatkunder, siger Martin Baltser.

Men hvis det kommer dertil, har Egon Thomsen regnet den ud:

Så kan det bedre betale sig at have pengene liggende under hovedpuden.