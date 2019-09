Fynske betjente i råb om hjælp: - Alle afdelinger er voldsomt trængte

Personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt. Uddrag fra referatet, foreningsformanden

Kollegaer arbejder tre ud af fire weekender. Uddrag fra referatet, foreningsformanden

Der ligger sager fra gulv til loft. Uddrag fra referatet, centralvisitationen

Sådan lyder meldingerne fra en række politibetjente i forskellige afdelinger i Fyns Politi.

Det fremgår af et referat fra et repræsentantsskabsmøde den 3. maj 2019, hvor en lang række afdelinger har været repræsenteret.

På mødet har de forskellige afdelinger haft mulighed for at fortælle, hvordan situationen er i deres afdeling. Referatet er efterfølgende sendt ud til hundredvis af fynske betjente.

Af referatet fra fremgår det blandt andet, at “personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt”.

Forbundsformand: Det er en underskudsforretning

At Fyns Politi eller andre politikredse mangler ressourcer, er ikke et nyt problem, vurderer Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

- Vi har godt nok fået udvidet politistyrken de seneste fire år med 600 mand netto, men vi er kun kommet tilbage på det niveau, vi var 1. januar 2011. I dag har vi grænsekontrol og bevogtningsopgaver, som vi ikke har haft tidligere, og som jeg ved koster i omegnen af 1.200 årsværk, siger Claus Oxfeldt til TV 2/Fyn.

Et årsværk er et udtryk for det samlede arbejde svarende til én persons fuldtidsarbejde i et år.

- Selv om vi er blevet 600 mand flere, er det stadig en underskudsforretning, for vi har fået nye store opgaver, forklarer Claus Oxfeldt.

Et råb om hjælp

De nye opgaver, eksempelvis grænsekontrol, bliver der blandt andet sendt fynske betjente ud til.

Han betragter referatet som et råb om hjælp fra de fynske betjente.

- Det er enormt trist. Det dokumenterer bare desværre over for mig nogle utrolig ansvarlige politifolk og tillidsfolk, der har holdt et møde, hvor de ridser situationen op. Det er lidt et råb om hjælp, siger Claus Oxfeldt.

- Tingene hænger ikke sammen i dansk politi, fastslår han.

Sager fra gulv til loft

I dokumentet, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af, står der blandt andet, at nogle ansatte arbejder tre ud af fire weekender, og det giver problemer med at holde en “balance mellem arbejdsliv og privatliv”.

I en anden afdeling lyder det, at “der ligger sager fra gulv til loft”.

Afdelingen affolkes langsomt, men sikkert. Uddrag fra referatet, økonomisk kriminalitet

I afdelingen for økonomisk kriminalitet, der i referatet beskrives en afdeling som langsomt affolkes, er der per 1. maj 2019 2.107 sager.

Af dem er 348 af sagerne ved medarbejdere, mens 1.410 af sagerne er “i reolen”.

Der arbejdes kun med akutte sager. Uddrag fra referatet, økonomisk kriminalitet

Der er ikke mandskab i afdelingen til at løfte opgaven. Uddrag fra referatet, økonomisk kriminalitet

Der kommer ingen erstatning for dem, der rejser. Uddrag fra referatet, økonomisk kriminalitet

Meldingen fra betjentene i afdelingen for økonomisk kriminalitet er, at de mangler mandskab. Der er kun fem ansatte tilbage, selv om der på papiret er ti medarbejdere ansat i afdelingen. Det skyldes blandt andet barsel eller udlån til andre afdelinger.

- Det er billedet af dansk politi. Vi er alt for få til alt for meget arbejde, siger Claus Oxfeldt.

Det er dog ikke den eneste afdeling, der mangler mandskab. I indbrudsgruppen lyder det, at "5 ud af 16 i afdelingen er væk". I efterretnings- og analyseenheden lyder meldingen, at "de er fire under planlagte normering i afdelingen".

Chefpolitiinspektør: Jeg får det bedste politi ud af ressourcerne

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi ønsker ikke at kommentere referatet, der er til internt brug, men han er klar over, at Fyns Politi har mange opgaver for tiden.

- Der er behov for, at vi får en snak om, hvor meget der er i det. Vi er på vej rundt i afdelingerne for at tale med dem, blandt andet om nogle af de ting, der står i referatet, siger Lars Bræmhøj til TV 2/Fyn.

Mener du, der er ressourcer nok?

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, siger Lars Bræmhøj.

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarer han.

Chefpolitiinspektøren forventer, at alle opgaver over tid vil blive løst.

Værre dag for dag

Mødet i politiet blev afholdt 3. maj og viser derfor et billede af, hvordan tingene så ud i politiet i foråret 2019.

Er der noget, der tyder på, at sagsbunkerne og presset på Fyns Politi er blevet mindre siden starten af maj?

- Desværre tværtimod. Jeg vil næsten være så brutal at sige, at det bliver værre dag for dag, siger Claus Oxfeldt.

- Et folketingsvalg var også anderledes i år forstået på den måde, at der lige pludselig var et sikkerhedsmæssigt setup, som vi aldrig har prøvet før, forklarer forbundsformanden og peger på blandt andet opstillingen af Stram Kurs, hvis politiske leder blev massivt politibeskyttet under hele valgkampen.

Der er p.t. ikke ressourcer til at analysere på indbrud. Uddrag fra referatet, analyseenheden

TV 2/Fyn har i flere uger forsøgt at få tillidsfolk i Fyns Politi til at uddybe deres oplevelse af virkeligheden, som den kommer til udtryk i referatet. Men ingen af de betjente, TV 2/Fyn har talt med, har haft lyst til at stå frem.