Fynske betjente sendt til Aarhus: Østjylland Politi havde brug for hjælp

Østjylland Politi fik i sommer fynsk assistance, da bandekonflikt brød ud i Aarhus.

Fynske betjente blev i sommeren 2017 sendt til Aarhus. Østjylland Politi havde brug for hjælp, da en bandekonflikt ramte den jyske hovedstad.

I mere end to måneder fik Østjylland Politi assistance fra de resterende jyske politikredse og Fyn.

Det viser dokumenter, TV2 Østjylland har fået indsigt i.

- Det var med til at sikre, at vi kunne være massivt til stede i den vestlige del af Aarhus. Og så var det med til at sikre, at vi kunne lave en hurtigere sagsbehandling på det meget store antal arrestanter, vi fik i forbindelse med konflikten, siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen, til TV2 Østjylland.

Han ønsker ikke at kommentere, hvordan de ekstra betjente og dermed de fynske betjente konkret er blevet brugt i forbindelse med bandekonflikten.

Op mod 30 mand i døgnet

Konflikten i Aarhus begyndte i slutningen af maj 2017, hvor den københavnske bande Loyal to Familia (LTF) angiveligt forsøgte at etablere sig i byen. Det har ifølge TV2 Østjylland siden ført til konflikter med lokale grupperinger.

Hen over sommeren fra den 3. juli til den 10. september 2017 blev der sendt ekstra betjente til Aarhus fra Fyn, Syd- og Sønderjylland, Midt- og Vestjylland, Sydøstjylland og Nordjylland.

Af tallene fra Rigspolitiet fremgår det, at der i hele juli i gennemsnit blev sendt 25 betjente i døgnet til Aarhus. I august gennemsnitligt 14 betjente i døgnet. Og i september i gennemsnit tre i døgnet.

Mens bandeurolighederne var på sit højeste i godt 14 dage fra den 3. juli til den 14. juli 2017, fik Østjyllands Politi assistance fra 30 betjente i døgnet fra landets øvrige politikredse.