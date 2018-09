Fynske bilister praler med vanvidskørsel på sociale medier

På sociale medieplatforme som Snapchat sender brugere billeder og videoer af kørsel i for høj fart. På Svendborg-motorvejen har en bilist filmet speedometeret, der viser 190 kilometer i timen.

Fænomenet 'snapbilisme', hvor bilister optager deres kørsel med Snapchat og lægger den på det såkaldte snapkort, kan være på vej til Danmark.

Det skriver DR.

I en gennemgang af snapchats kortfunktion har DR på bare én uge således fundet mere end 100 eksempler på bilister, der med meget høj fart filmer sig selv og lægger det op offentligt.

Man bringer andre menneskers liv voldsomt i fare. Derfor bliver vi nødt til at slå meget hårdt ned på det her Trine Bramsen, Socialdemokratiets retsordfører

Fælles for videoerne er, at der er én hånd på rattet, mens den anden holder en mobiltelefon, der filmer kørslen. På flere af videoerne køres der meget stærkt - helt op til 250 kilometer i timen. Flere af videoerne er endda ledsaget af tekst, der er skrevet under kørslen.

Én af videoerne viser blandt andet en bilist, der filmer speedometeret i bilen, som viser 190 kilometer i timen. Bilisten kører på Svendborg-motorvejen, og hen over videoen er der skrevet: " Når man skal hente sin datter i dagpleje".

- Deres fokus er jo alle andre steder end på vejen. Det er rablende vanvittigt, siger Mogens Kjærgaard Møller, direktør i for Rådet for Sikker Trafik, da DR viser ham eksempler på den vilde kørsel.

- Det er jo helt galimatias.

Uopmærksomhed kan føre til død

Hos Rigspolitiet ryster man også på hovedet af bilisternes opførsel.

- Jeg tager dybt afstand fra den slags, og jeg kan slet ikke forstå, at man gør sådan noget, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdelscenter til DR.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er uopmærksomhed skyld i hver tredje dødsulykke i trafikken. I 2017 blev det til 60 trafikdræbte.

Og syv procent af de adspurgte i en Epinion-undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik svarer, at de en gang imellem, ofte eller meget ofte skriver beskeder, mails eller opslag på sociale medier, mens de sidder bag rattet, skriver DR.

Mobilbrug skal straffes hårdere

Konfronteret med videoeksempler siger retsordførerne fra både Socialdemokratiet og Venstre til DR, at straffen for brug af telefon under kørsel og for høj fart er for lav.

- Man bringer andre menneskers liv voldsomt i fare. Derfor bliver vi nødt til at slå meget hårdt ned på det her, lyder det fra Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen.

I øjeblikket kan mobilbrug under kørsel resultere i et klip i kørekortet og en bøde på 1.500 kroner. Men det skal være højere, siger Bramsen til DR.

- Der taler vi om, at man skal miste kørekortet, og det skal måske også have strafferetlige konsekvenser.