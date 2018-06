Fynske biogas-planer støttes af minister: - Det her er en vigtig byggesten

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte mandag NGF Nature Energy og blev præsenteret for den fynske biogas-producents ambitioner.

Der var en klar melding om opbakning til fynske NGF Nature Energys planer om, at spille en afgørende rolle i landbrugets globale kamp for at løse klimaudfordringen, da miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mandag besøgte virksomheden.

Den fynske biogasproducent bokser fortsat med dårlig økonomi i produktionen af biogas, og satser derfor stort og har netop etableret et "state of the art"-laboratorium.

NGF Nature Energy vil være dygtigere til at producere biogas, og leder således efter den trylleformular, der kan forvandle methanholdig gylle, fødevareaffald og anden biologisk masse til biogas og en rentabel forretning, og dermed levere et produkt der kan erstatte den fossile naturgas.

- Jeg håber sandelig, at der kommer nogen positive lyde ud fra forhandlingerne omkring energiforliget, når det kommer til biogas, sagde Jakob Ellemann-Jensen, og tilføjede:

Hvad er cirkulær økonomi? Modsat en lineær økonomi, hvor virksomheder producerer varer, som forbrugerne køber og smider ud, når de er færdige med at bruge dem, er cirkulær økonomi et bæredygtigt alternativ, hvor produkterne genbruges og genanvendes i uendelige lukkede kredsløb, uden at producere affald.

- Jeg synes at det potentiale vi kan se i biogassen, for os herhjemme, og også for at gøre en indsats på markeder rundt omkring i verden, det er så stort, at jeg synes det er en vigtig del.

- For mig at se er det her en vigtig byggesten i hele samtalen om cirkulær økonomi. Og om noget vi tidligere har betragtet, som noget møg og som affald, lige pludselig kan være enenergikilde.

Biogas løser to dagsordner

- Den løser dels et energispørgsmål for os, men det løser altså også et affaldsspørgsmål. Det er to relativt vigtige dagsordner, sagde Jakob Ellemann.

NGF Nature Energys ejere vil ikke nøjes med at bygge biogasanlæg i Danmark, men vil etablere anlæg i både Europa og i USA.

Det endelig gennembrud i processen mangler dog fortsat, men investeringen i det nye laboratorium skulle gerne give pote i løbet af de næste par år, vurderer forskningchef ved NGF Nature Energy, Martin Damborg Jeppesen.

