Fynske bisonokser sendes til Kasakhstan

Det er ikke hver morgen, at bisonokserne i Ditlevsdal Bisonfarm får besøg midt i morgenrutinen. Men det gjorde de torsdag morgen. En lastvogn kom for at hente 16 af de over 400 bisonokser, som holder til på farmen i Morud.

Bisonokserne skal eksporteres til Kasakhstan, hvor de 120 hektar nordfynske bakker skiftes ud med en 10.000 hektar stor indhegning.

Bisonokserne sendes afsted for at udbrede arten mest muligt. Det fortæller Niels Henrik Ove, som for 25 år siden oprettede farmen. Dengang med bare fire bisonokser.

- Der, hvor de kommer hen, kan de faktisk ikke få et bedre liv, end de får, siger han.

16 bisonokser satte torsdag kursen mod Kasakhstan. Foto: Ken Petersen

Vil udbrede bisonokser

90 procent af farmens kviekalve er kommet videre til andre farme gennem tiden. Meningen er nu, at Niels Henrik Ove skal være med til at opbygge en bestand i Kasakhstan.

Vores forfædre var med til at udrydde bisonokserne Niels Henrik Ove, bisonfarmejer

- Vores forfædre var med til at udrydde bisonokserne, og jeg vil meget gerne forsøge at få den ind rigtig mange spændende steder, fortæller han.

Og det er da heller ikke første gang, at Niels Henrik Ove eksporterer de mellem 300 og 1.000 kilo tunge dyr ud af Danmark.

- Det er omkring 850 dyr, vi har eksporteret nu rundt til hele Europa. For syv år siden sendte vi vores største sending på 150 dyr til Moskva, siger han.

De enorme bisonokser er af racen amerikansk bison og kan nå en længde på tre en halv meter.

Lang køretur i vente

Med lidt hjælp fra en traktor kom lastvognen ind i den mudrede fold, og de tonstunge bisoner blev læsset. Nu venter en fem til seks dage lang køretur for de store dyr, før de er fremme i deres nye hjem.

Denne gang bliver turen uden Niels Henrik Ove, men det gør ham ikke bekymret.

- Den her gang skal jeg ikke selv med, men jeg skal over og kigge til dem. Forhåbentlig i april. Jeg ved, at der bliver taget godt hånd om dem på rejsen, siger han.

Planen er, at der inden længe også bliver sendt flokke til Sibirien.

