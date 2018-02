Fynske børn skal blive klogere på genbrug og mikroplast

UngOdense er nomineret til årets Bæredygtighedspris for deres arbejde med at gøre børn og unge klogere på bæredygtighed.

Odense Kommune har fokus på bæredygtighed, og derfor uddeler et særligt Bæredygtighedsråd hvert år en pris til et særlig initiativ i Odense.

Et af de initiativer, der er nomineret i kategorien, er projektet UngOdense.

Projektet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, som sættes ind i et lokalt og globalt perspektiv. Målet er at give børn og unge i Odense viden om bæredygtighed, og hvordan de kan have fokus på det i deres hverdag.

- De unge skal kunne røre ved det, de skal kunne se det. Det handler faktisk om at give de unge nogle handekompetencer, siger Erik Rasmussen, som er fra UngOdense og med i projektet "Læring og Fremtid".

Anerkendelse skal give mere opmærksomhed

UngOdenses projekt, "Læring og Fremtid" er én blandt tre projekter.

Hvis I vinder denne her Bæredygtighedspris, hvad skal den så bruges til for jeres vedkommende?

Den opmærksomhed og anderkendelse vi får for det her, den skal bruges til at brede læringsforløbene ud, finde flere samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og andre, siger Erik Rasmussen og fortsætter:

- Så skal den selvfølgelig også bruges til at skaffe ressourcer til det store projekt, som vi har gang i, siger han.

De tre nominerede projekter er: UngOdense

Med projektet Læring for Fremtiden giver ungdomsskolen UngOdense børn og unge i Odense viden om og handlekompetencer inden for bæredygtighedsområdet. Der tages udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som sættes ind i et lokalt og globalt perspektiv.



International Garden

International Garden er et natursocialt projekt i Odense, hvor internationale børnefamilier i fællesskab dyrker og høster grøntsager og blomster. Der er i hele processen fokus på madspild og vandforbrug.



ReMida

ReMida Center Odense er et center for kreativt genbrug af overskudsmaterialer, som indsamles ved lokale virksomheder. Centeret arbejder ud fra tanken om, at overskudsmaterialer skal betragtes som en værdifuld ressource og ikke som affald.



Kilde: Odense Kommune

Tidligere vindere af Bæredygtighedsprisen har blandt andre været Odense Zoo for deres bæredygtige have, Scanic Odense for deres CSR-arbejde og Odense Fødevarefællesskab, som har fokus på økologiske fødevarer ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Vinderen af Odense Bæredygtighedspris afsløres den 22 marts. 2018.

Se det fulde interview med Erik Rasmussen her.