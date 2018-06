Fynske børnehaveklasselærere: Børn er blevet mere uopdragne

Fynske børnehaveklasselærere oplever, at børnene er blevet mere uopdragne og sproget i skolens mindste klasser er blevet grovere.

Mindre autoritetstro, grimmere sprog og trusler om klager fra forældre. Børn i børnehaveklassen er mere uopdragne end tidligere.

TV 2/Fyn har via Børnehaveklasseforeningen spurgt 70 fynske medlemmer, om de oplever, at børnene på folkeskolens yngste årgang er blevet mere uopdragne - 23 fynske børnehaveklasselærere har svaret.

Og blandt dem er oplevelsen, at børn i børnehaveklassen i dag er mere uopdragne end for ti år siden.

TV 2/Fyn sætter i forbindelse med Folkemødet på Bornholm fokus på børneopdragelse. Torsdag fik den fynske børne- og socialminister Mai Mercado ti handlingsplaner til, hvordan danskerne bliver bedre til at opdrage deres børn.

Stiller ikke de samme krav som tidligere

- Børnene er anderledes opdragede. Forældre stiller ikke de samme krav om pænt sprog og acceptabel adfærd i samme grad som tidligere, svarer en børnehaveklasselærer.

En anden oplever, at børnene har mistet respekten for de voksne.

- De er blevet mere vant til at få deres vilje og den naturlige respekt for voksne er minimal.

Forældre er usikre på opdragelse

- Børn i dag virker mere uopdragne, fordi forældrene er for usikre på opdragelse. Børn i dag er vant til at blive spurgt om, hvad de har lyst til. Også i forhold til spørgsmål, de reelt ikke er modne nok til selv at tage stilling til, svarer en lærer.

Også børnenes sprog har ændret karakter, og tonen er blevet mere hård, oplever børnehaveklasselærerne.

- De bruger mange engelske udtryk og også danske ukvemsord som "din lede kæling" og "du er fucking dum"

- Det har i hvert fald ændret sig. Der kommer flere og flere engelske ord, som ikke hører til i et klasseværelse, svarer en lærer i vores spørgeundersøgelse.

Grimt sprog opstår i skolegården

En anden børnehaveklasselærer oplever dog, at det grimme sprog kommer i forbindelse med, at børnene begynder i skole.

- Det har altid været sådan i de 18 år, jeg har været børnehaveklasseleder, at børnene lærer mange nye spændende, frække og forbudte ord, når de starter i skole - dem hører de i skolegården. Ordene har måske ændret sig, men jeg synes ikke umiddelbart at de er grovere.