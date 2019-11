Lille, men ambitiøs: Fynske børnemøbler vinder initiativpris

Selvom man er en lille virksomhed, kan man godt have store ambitioner. Det beviste Albero Møbelfabrik, da den mandag modtog DI (Dansk Industri, red.) Trekantområdets initiativpris 2019.

Den lille møbelfabrik har kun 20 ansatte, men den har en klar målsætning om at være den ledende producent inden for møbler i birkekrydsfiner.

- Vi er ganske enkelt imponerede over, at I med 20 ansatte har formået at opbygge det, som I har gjort og blevet en førende virksomhed inden for produktion af børnemøbler. Noget af det, der kendetegner jer, er flot kvalitet og design, siger formand for DI Trekantområdet Carsten Kind i talen til den lille møbelvirksomhed, inden prisen overrækkes.

Læs også Møbelfabrik løber med vækstpris

Store ambitioner

Trods størrelsen på virksomheden er Albero siden åbningen i 1985 hurtigt gået fra primært at henvende sig til det skandinaviske marked til at levere møbler til cirka 1.100 kollegieværelser og ungdomsboliger i Hamborg, hvor de også netop har åbnet et showroom.

Jesper Falkegaard er stolt af initiativprisen fra DI Trekantområdet. Foto: Ken Pedersen

Ejer og administrerende direktør Jesper Falkesgaard er stolt over udviklingen i firmaet og for den nyerhvervede pris fra Dansk Industri.

- Det er en anerkendelse af firmaet, men også for de ansatte, at det vi render og laver i hverdagen, giver pote, og at andre også kan se det, siger Jesper Falkesgaard.

Det er medvirkende til, at vi bliver sat på landkortet. Torben Bastbald, specialarbejder på Albero Møbelfabrik A/S

Hos DI er man imponeret over, hvor langt den lille virksomhed er kommet på kort tid.

- Albero Møbelfabrik har vist vejen for andre små virksomheder. For selvom man er lille, kan man godt indtage en førende rolle på sit felt. Det er en fornøjelse, at se når tingene går op i en højere enhed, siger Carsten Kind.

Virkelyst, kreativitet og skabertrang

Med kun 20 ansatte er det nødvendigt, at de er villige til at lægge lidt ekstra timer i arbejdet en gang imellem.

Albero Møbelfabrik Albero er danmarks førende møbelfabrik indenfor produktion af børnemøbler i krydsfinér. De arbejder hver dag på at fastholde og udbygge denne position gennem et tæt samarbejde med deres kunder, kvalitetsarbejde, fleksibilitet og leveringssikkerhed. Al produktion foregår på fabrikken i Ejby på fyn, hvilket betyder stor fleksibilitet i forhold til levering. Albero samarbejder med arkitekter, designere og kunder for at finde frem til de bedste løsninger. Udover costomized produkter tilbyder Albero et bredt sortiment af egne produkter primært målrettet institutioner som børnehaver, SFO’er, skoler og biblioteker. Kilde: Albero Møbelfabrik Se mere

- Det kræver, at de er fleksible, dygtige og engagerede og af og til lægger egne behov til side, krummer ryggen og giver den gas, fortæller Jesper Falkesgaard.

Når Dansk Industri hvert år tildeler en pris til en af DI's medlemsvirksomheder, er det virkelyst, kreativitet og skabertrang hyldes.

- Albero Møbelfabrik satser på håndværksmæssig kvalitet og flot design. Det har de gjort med så stor forretningsmæssig dygtighed, at ikke kun danske, men også norske, svenske og tyske kunder står i kø for at møblere deres skoler, daginstitutioner og kollegier med møblerne fra Ejby, siger Carsten Kind om prisen.

Sat på landkortet

Læs også Møbelfabrik fordobler i Aarup

Initiativprisen er, som Jesper Falkesgaard siger, også en anerkendelse af de ansatte på Albero. Specialarbejder på møbelfabrikken Torben Bastbald er stolt over at være ansat i det nye prisvindende firma.

- Det er medvirkende til, at vi bliver sat på landkortet, siger Torben Bastbald.

Torben Bastbald er specialarbejder på Albero Møbelfabrik, og han er stolt over virksomheden. Foto: Ken Pedersen

Han tror, der kommer endnu mere arbejde til virksomheden med prisen, selvom de allerede nu har travlt med at producere møblerne.

- Der er en del overarbejde, men vi giver en ekstra hånd, når der er behov for det. Og det er fint nok, for jeg bor kun et par kilometer herfra. Fem minutter på cykel, siger Torben Bastbald med et smil.

Det er en anerkendelse af firmaet, men også for de ansatte, at de vi render og laver i hverdagen giver pote, og at andre også kan se det. Jesper Falkesgaard, ejer og administrerende direktør i Albero Møbelfabrik A/S

Med DI Trekantområdets initiativpris 2019 skal Albero senere på året dyste mod initiativprisvinder fra Dansk Industris 17 andre regionalforeninger om den landsdækkende initiativpris. Den uddeles i januar 2020.

- Jeg er glad, stolt og synes, at det er flot, at vi på sådan en lille fabrik kan gøre os gældende i det store spil. Så det er jeg meget glad for, siger Jesper Falkesgaard med et stort smil.

Læs også Unge vil være møbelsnedkere: Virksomhederne vil ikke have dem