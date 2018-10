Søger du bolig? Fynske boligforeninger laver fælles venteliste

BoligØen.dk hedder det nye samarbejde omkring ventelister til almene ungdoms-, studie- og familieboliger på Fyn.

Bag siden står fem fynske boligorganisationer. Det er Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Arbejdernes Boligforening Odense, OBO - Odense Boligselskab og Paarup Boligforening.

På BoligØen.dk er det muligt at skrive sig op og søge en ledig bolig blandt mere end 21.000 almene familieboliger på Fyn.

Tidligere har boligøgende være nødt til at søge og betale gebyr til flere boligorganisationer, men det er slut nu, hvis man søger bolig i en af de fem boligorganisationer. Ny skal man kun søge et sted og betale et sted.

Boligsøgende, der allerede er skrevet op hos en eller flere af boligorganisationerne, bliver automatisk overført til den nye venteliste på BoligØen.dk. Ansøgernes anciennitet følger med over på den nye ventelisten.

Fakta om Boligøen.dk Fem boligorganisationer står bag BoligØen.dk.

Boligerne ligger i fynske kommuner - i Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Assens, Middelfart og i Nordfyns- og i Faaborg-Midtfyn kommune.

På Boligøen.dk er er muligt at søge mellem 21.000 gode almene boliger. Kilde: Boligøen.dk

