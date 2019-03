Fynske borgmestre i fælles opråb: - Det største problem for vores velfærd de næste ti år

Stop med at dunke os i hovedet, og giv os penge i stedet for. Sådan lyder det torsdag fra tre fynske borgmestre - både røde og blå - til politikerne på Christiansborg.

Borgmestrene vil have problemerne med et stigende antal børn og ældre ind i den kommende valgkamp.

- Der er nødt til at være plads til de flere borgere, der skal have den hjælp, de skal have. Det er faktisk både flere ældre og heldigvis også flere børn, siger Søren Steen Andersen (V), der er borgmester i Assens Kommune.

- Vi har et behov for, at der kommer en helt ædruelig erkendelse af, at det her er det største problem og den største udfordring for velfærden i det kommende årti, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Minus på 35 milliarder kroner

Borgmestrene fra Assens, Nyborg og Odense Kommune har sammen med 19 andre borgmestre bidraget til en kronik i Avisen Danmark.

Her ønsker borgmestrene øget fokus på, at det stigende antal børn og ældre ifølge Finansministeriet giver et minus på 35 milliarder kroner frem mod 2029.

Det rammer især kommunerne, der skal finde de fleste af pengene - 21 milliarder kroner. Og det kan de ikke, lyder det fra borgmestrene.

- Vi har rigeligt i dag i kommunerne med stigende opgaver og stigende økonomi, men opgaverne stiger bare mere, end økonomien gør, siger Søren Steen Andersen.

- Bliver der ikke handlet nu, står vi lige om lidt med et markant anderledes velfærdssamfund, end vi har i dag, siger Peter Rahbæk Juel.

Venstre: Der er gode rammer i kommunerne

Folketingsmedlem Jane Heitmann (V) genkender ikke kritikken fra de fynske borgmestre. Hun mener, at regeringen har løftet kommunerne.

- Vi har sikret, at der er gode rammer i kommunerne. Vi har løftet den kommunale serviceramme med to en halv milliard. Vi vil også efter et valg sikre, at der er gode rammer i kommunerne, så der er penge, man kan bruge til gode daginstitutioner, gode skoler og en værdig ældrepleje, siger Jane Heitmann, der er Venstres ældreordfører.

- Hvordan man konkret i den enkelte kommune vælger at bruge midlerne, har vi (folketingspolitikerne, red.) ikke indflydelse på, forklarer venstrepolitikeren.

Socialdemokratiet: Sådan bliver der penge nok til flere ældre

Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet mener, at et regeringsskifte vil løse problemet med manglen på penge til børn og ældre.

- Vi lover simpelthen danskerne, at i den økonomiske politik, vi vil føre, vil der være penge nok til det demografiske træk, altså det faktum at der kommer flere ældre. Der står vi i modsætning til regeringen i en situation, hvor vi prioriterer velfærden, siger Dan Jørgensen.

Hvor skal pengene komme fra?

- Vi vælger at prioritere velfærd frem for skattelettelser. Den nuværende regering praler meget med de skattelettelser, den har givet. Fred være med det. Det må den gerne, men man skal bare huske på, at det koster. Regningen skal betales på velfærden, forklarer Dan Jørgensen.

Borgmestrene skriver i kronikken også, at de er trætte af det, de kalder underlødig kritik, eksempelvis da Assens Kommune blev kritiseret af Christiansborg, da den skar i rengøring til de ældre.

- Jeg bliver forarget, når jeg på tv kan se ældre mennesker, der ikke kan få gjort rent andet end med fem ugers mellemrum, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen dengang i folketingssalen, da han blev spurgt ind til en konkret sag, hvor 90-årige Esther fra Assens Kommune ikke kunne få gjort rent hveranden uge længere.