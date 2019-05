Få indbrud opklares: Fynske borgmestre kræver handling

Det er ikke godt nok.

Sådan lyder konklusionen fra borgmestre i Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Svendborg Kommune, Assens Kommune og Kerteminde Kommune.

I perioden fra 2011 til 2018 er kun fem procent af de fynske indbrud blevet opklaret. Det viser tal fra Rigspolitiet, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i. Og det skal der gøres noget ved, mener borgmestrene.

- Jeg er skuffet over det. Det er ikke godt for retsfølelsen. Og det sender et signal til dem, der begår indbruddene om, at chancen for at blive opdaget ikke er ret høj, siger Morten Andersen (V), der er borgmester i Nordfyns Kommune.

Om de er blå eller røde.

- Det er jeg selvfølgelig ked af. Der skal en anden politisk prioritering til, for det handler om at skabe tryghed i nærområderne, siger Bo Hansen (S), der er borgmester i Svendborg.

Der skal mere til

Samtlige borgmestre mener, at Fyns Politi gør et godt stykke arbejde med de ressourcer, politiet har. Hjælpen skal komme højere oppe fra, siger de.

Ifølge Kasper Ejsing Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde, skal betjente rykkes fra grænsen til yderkommunerne.

- Stod det til mig, havde jeg ikke prioriteret, som man gør i dag. Jeg ville hellere prioritere det nære, mener han.

Skal vi så bare lade stå til imens?

- Der skal måske stilles skrappere krav til de døre og vinduer, der bliver solgt i Danmark. Men alle kan gøre noget selv, og det må vi gøre i den situation, vi står i, forklarer borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V).

Han tror sammen med de andre borgmestre på, at regeringens politiaftale, hvori det blandt andet er besluttet, at der skal uddannes flere betjente, vil hjælpe på problemet inden for de næste par år. Bag aftalen står også Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

- Og så handler det også om at se langsigtet, siger Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune. Han henviser til, at der bør blive kigget på forebyggelse af indbrud.

600 flere betjente

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) anerkender udfordringen med den lave opklaringsprocent.

- Jeg så gerne, opklaringsprocenten var meget højere. Generelt ligger opklaringsprocenten på indbrud lavt, fordi det kan være svært at finde spor. Det er en kæmpe udfordring, siger han.

Det Konservative Folkeparti var også med i politiaftalen fra 2015, men partiet vil kæmpe for endnu flere betjente, når en ny aftale skal forhandles til efteråret.

- Problemet er, at der er ikke så mange partier, der har sagt, at den aftale, vi skal lave til efteråret, skal resultere i flere betjente. Det vil Det Konservative Folkeparti. Vi sikrede 600 betjente sidste gang. Det går vi ind for, at vi skal igen.

Herunder kan du se, hvor mange indbrud der er blevet opklaret der, hvor du bor:

Værst står det til i Tranekær på Langeland, hvor kun to af de anmeldte indbrud er endt med en fældende afgørelse. Der er her tale om en opklaringsprocent på 0,9 procent, hvilket gør Tranekær til det sted i det fynske, hvor indbrudstyvene har størst chance for at gå fri.

Modsat viser tallene, at der i Vester Skerninge er en opklaringsprocent på 17.

Politiet vil ikke kommentere tallene

