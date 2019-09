Fynske borgmestre har klart ønske om næstformandsposten i Venstre

De to fynske Venstre-borgmestre, Søren Steen Andersen og Kenneth Muhs, ser gerne, at Venstre vælger ikke bare én, men to næstformænd, når partiet skal finde en ny ledelse.

Det fortæller de søndag til TV 2/Fyn.

- Jeg vil ikke ind på personer nu, men jeg vil gerne ind på, at man kunne forestille sig en delt næstformandspost i Venstre, så der er to næstformænd, for så ligger der ikke indbegrebet af arvefølge i, at næstformanden nødvendigvis skal være formand. Sådan behøver det ikke være, siger Assens-borgmester Søren Steen Andersen til TV 2/Fyn.

Muhs: Christiansborg og baglandet bindes sammen

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, bakker op om en løsning med én formand og to næstformænd.

- Står det til mig, kunne man godt have en model, hvor man har to næstformænd. Én, der er valgt fra folketingsgruppen, og én fra eksempelvis det kommunale Venstre. Det vil binde os sammen stærkt fra Christiansborg og helt ud til baglandet, siger Kenneth Muhs til TV 2.

Han siger søndag, at han peger på Jakob Ellemann-Jensen som ny Venstre-formand.

Folketingsmedlem: Ellemann er godt bud

Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) fra Fyn sagde lørdag til TV 2/Fyn, at Jakob Ellemann-Jensen er “et godt bud” på en ny formand for Venstre.

Endnu har ingen meldt deres kandidatur til de ledige poster, men flere navne er den seneste måned blevet bragt i spil både hos Venstre-folk og politiske kommentatorer.

Ingen andre navne end Jakob Ellemann-Jensen har for alvor været nævnt som bud på ny Venstre-formand.

Lose i spil som næstformand

Som ny næstformand er Stephanie Lose, Inger Støjberg, Karsten Lauritzen og Sophie Løhde indtil videre blevet nævnt som mulige bud.

Søren Steen Andersen ønsker ikke at sætte navn på, hvem han foretrækker som nye næstformænd.

Lørdag valgte både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen at trække sig fra posterne efter længere tids uro i partiet. Venstre vælger ny formand og næstformand på et ekstraordinært landsmøde i Herning 21. september.