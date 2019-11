Fynske borgmestre vil samarbejde om grøn vision for Fyn 

Den grønne omstilling på Fyn skal ske i samarbejde og på tværs af kommuneskel. Det blev de ti fynske borgmestre enige om, da der fredag blev afholdt grønt topmøde på Lundsgaard Gods ved Kerteminde.

For den grønne omstilling er et fælles ansvar, som det er bedst at samarbejde om, mener Kenneth Muhs (V), der er borgmester i Nyborg Kommune og formand for Erhvervshus Fyn.

- For det første skal vi til - i min verden - at stoppe med at diskutere, hvem er mest grønne. Hvem har ansvaret, for det har vi jo allesammen. Her i dag samles vi omkring verdensmålene og målsætningerne for 2030 og verdensmål 17, siger Kenneth Muhs (V).

Udover de fynske borgmestre deltog repræsentanter fra erhvervslivet, organisationer, forsyningsselskaber og forskere også i mødet, som de fynske kommuner og Erhvervshus Fyn står bag. Blandt deltagerne var også den fynske klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

For vigtigt til at slås om

Netop Dan Jørgensen mener også, at klimaområdet er vigtigt at samarbejde om.

- Vi er politikere, der vil det samme, fordi det er for vigtigt til at slås om det her. Det er for vigtigt til, at der går politik i den. Vi skal trække på samme hammel, vi skal lære af hinanden. Vi skal i samarbejde mellem det lokale, nationale og endda det internationale finde de bedste løsninger, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn.

En grøn omstilling af Fyn vil dog koste penge, og på fredagens møde blev det ikke præciseret, hvor de penge skal komme fra, eller hvem der skal betale for det. Det bed flere af de fynske borgmestre mærke i.

Efterlyser penge fra staten

- Der er nogle rigtig store investeringer. For eksempel sådan noget som klimasikring af havnen i Faaborg for at undgå højvandshændelser i fremtiden. Det er en investering på et meget stort tocifret millionbeløb - i hvert fald. Det er et af de områder, hvor vi har brug for noget hjælp. Det kan være fra staten, det kan også være fra pensionskasser, men vi er i hvert fald nødt til at diskutere, hvor pengene skal komme fra, mener Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager (S).

Den holdning møder opbakning fra borgmesterkollegaen i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S).

- Der er jo sådan et godt princip, at der hvor man pålægger kommunerne opgaver fra statens side af, der skal der også følge penge med. Det har jeg selvfølgelig en forventning om, at det også vil ske i forhold til en klimalov, siger Peter Rahbæk Juel.

Selvom der endnu ikke foreligger en konkret finansiering af de grønne visioner, behøver de fynske dog ikke frygte at stå med regningen selv, forsikrer Dan Jørgensen.

- Der hvor det koster penge, vil det jo nogle gange være private investorer, der skal ind, og der er heldigvis masser af gang i udbygningen af vedvarende energi. Det bliver billigere og billigere at lave, for der er flere og flere, som investerer i det. Andre gange er det klart, der taler vi om store, statslige, nationale indsatser. Der skal kommunerne selvfølgelig også have tilført finansiering. Det er klart, siger ministeren.