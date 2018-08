Fynske brandfolk i Sverige: Noget uventet kom bag på dem

Tirsdag blev 60 danske brandfolk sendt til Sverige for at hjælpe med at slukke skovbrande. Noget uventet er kommet bag på dem.

Skovbrandene i Sverige bliver kaldt de værste i nyere svensk historie.

Brandenes omfang har fået de svenske myndigheder til at tilkalde hjælp. Siden 19. juli har danske brandfolk gjort kollegaer fra for eksempel Polen og Frankrig selskab.

Tirsdag satte de første fynske forstærkninger deres fødder på svensk jord blev de sammen med 58 andre danske brandfolk fløjet til Sverige med forsvarets fly Hercules.

Lige nu er Mads Bondo Nielsen og Rikke Hundtofte Hansen i gang med at slukke skovbrande i Sverige.

- Vi arbejde med det samme, vi ankom. Det tager kun en time og 40 minutter med fly. Herefter skulle vi så med bus. Det var fedt bare at komme i gang med det samme. Og så var det også en oplevelse i sig selv at opleve Hercules, siger Rikke Hundtofte Hansen.

Hårdt arbejde

- Det er hårdt. Fysisk og mentalt. Vi er inddelt i teams, og det er et meget stort område vi dækker. Større end jeg havde regnet med. Det er ubegribeligt varmt. Der er omkring 30 grader, men med alt vores udstyr er det endnu varmere og så skal der transporteres slager frem og tilbage, fortæller Mads Bondo Nielsen.

Omfanget af brandene er også kommet bag på Rikke Hundtofte Hansen.

- Vi havde fået at vide, at det var et kæmpe område, men det er større end jeg havde troet. Det er super fedt. Det hårdeste er det terræn, vi arbejder i. Det er meget leret. Og så skal vi grave ret dybt nede i jorden for at sikre os, at branden ikke ulmer.

Forholdet i Sverige

Begge fynboer er enige om, at det er en oplevelse at hjælpe med at slukke brande i Sverige. Oplevelserne har gjort dem erfaringerne rigere på internationalt plan.

- Vi bor sammen med franskmænd polakker og svenskere. Vi har prøvet at arbejde side om side med svenskerne, og jeg er også blevet bedre til svensk, siger Mads Bondo Nielsen.

Jeg regner ikke med, at så voldsomme brande opstår i Danmark, men mine erfaringer indtil videre, vil jeg helt sikkert give videre til ledelsen, som man kan bruge herhjemme hvis vejrfænomenet fortsætter Mads Bondo Nielsen

- Vi er alle gode til at hjælpe hinanden. Der er også andre piger, så jeg er ikke alene. Vi kan se, at det vi laver hjælper. Jeg gør mig erfaringer inden for det internationale samarbejde. Det er virkelig fedt, siger Rikke Hundtofte Hansen.

Og selv om de voldsomme skovbrande ikke er aktuelle i Danmark, kan erfaringerne fra Sverige måske bruges i Danmark.

Foto: Rikke Hundtofte Hansen

- Jeg regner ikke med, at så voldsomme brande opstår i Danmark, men mine erfaringer indtil videre vil jeg helt sikkert give videre til ledelsen. Man kan måske bruge erfaringerne herhjemme hvis vejrfænomenet fortsætter, siger Mads Bondo Nielsen.

Søndag morgen bliver de to fynboer sammen med de øvrige danske indsatser sendt hjem til Danmark med fly.

Den danske indsats i Sverige er på nuværende tidspunkt forlænget frem til 7. august. Det anslås, at op mod 200 danske brandfolk vil have været indsat i Sverige, når indsatsen afsluttes.

Det ventes at være den sidste forlængelse. Herefter skal danskernes udstyr pakkes ned, og det sidste udstyr og mandskab ventes at være hjemme i Danmark den 12. august.

Tidligere har den danske indsats været forlænget flere gange - senest til den 5. august.

