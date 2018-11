Små virksomheder dør som fluer: To fynske brødre har fundet opskriften på succes

Er du i en virksomhed med 0-9 ansatte? Så er chancen for, at virksomheden overlever ikke særlig stor.

Faktisk står de små virksomheder for over 75 procent af alle konkurser. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af konkurser kan måske afholde flere fra at springe ud som iværksætter. Men det var ingen hindring for brødrene Klindt at starte deres egen mobile kaffebar i Odense.

I marts måned i år fik Mads og Jonas Klindt for alvor langet kaffe over disken under navnet Koffiboys. Og i dag er de begge gået fuld tid på projektet.

Men hvad er så opskriften på succes, og hvordan undgår man at blive en del af konkursstatistikken?

Kvalitetskaffe og krøllet hår

Det går blandt andet godt, fordi vi har et brand i, at vi er brødre, og det altid er os, der står her. Mads Klindt, 25 år

Hvis man spørger Jonas og Mads selv, er der flere grunde til, at Koffiboys stadig består.

- Vi har rigtig god kaffe, siger Jonas Klindt, mens Mads fortsætter:

- Det går blandt andet godt, fordi vi har et brand i, at vi er brødre, og det altid er os, der står her.

- Og så kommer vi med en anderledes kaffeoplevelse. Det er jo ikke, fordi vi har opfundet den dybe tallerken. Der er masser af vogne i København, Aarhus og rundt i verden. Men vi gør det på vores egen måde, og vi synes, det har manglet i Odense.

Jonas synes særligt, at succesen ligger i brødrenes kontakt til kunden.

- Det, der også gør det, er, at vi altid står to sammen, selvom man nogle gange tænker: 'Det kan da ikke løbe rundt!'. For ham, der laver kaffen, står altid med ryggen til, og den anden har så servicedelen og kan spørge kunden: "Hvad skal du i dag?".

Kort om Koffiboys Mads Klindt er 25 år og har en HHX fra Svendborg Erhvervsskole. Er uddannet indkøber. Jonas Klindt er 24 år og har også en HHX fra Svendborg Erhvervsskole. Er uddannet som salgsassistent i en tøjbutik. De er begge fra Årslev, men bor i dag i Odense. Det var på fælles rejser til blandt andet Thailand og Cambodia, at de fik inspirationen til kaffevognen. Har begge været på dagpenge i en kort periode, inden de startede virksomheden Koffiboys. Blev nomineret til prisen "Årets spire" i Best of Odense-konkurrencen. Tager på endnu en rejse til januar, hvor turen går til Sri Lanka.

Med kaffe kommer kærlighed

Når alt kommer til alt, er det Mads' og Jonas' helt store passion for god kaffe, som sikrer deres overlevelse.

- Vi har begge to en stor passion for kaffe og har været rundt og besøge plantager og risterier på vores rejser, siger Mads Klindt, mens Jonas supplerer:

- Det er jo noget, alle drikker - eller næsten alle. Og det er lige meget, om det er koldt eller varmt - folk skal have deres koffein.

Men det er ikke kun fascinationen af, hvordan en bønne bliver brygget bedst, som er grunden til, at valget faldt på en kaffevogn.

- Vi synes også, at det gode to-go produkt til en fair pris har manglet i Odense, siger Mads Klindt.

Det er ikke kun Mads og Jonas selv, som har en kærlighed til deres kaffe. Det har flere af Odenseanerne også. Og betagelsen af bønnerne har da også sat kærligheden i kog - sådan helt bogstaveligt.

- Jeg har lige fået en sød kæreste for nylig. Det er en, jeg kender lidt gennem nogle venner. Og så var de nede og købe kaffe, og så snakkede vi lidt der. Jeg vil sige, at det var vognen, der halede hende ind, siger Mads Klindt, mens Jonas griner.

En lys fremtid

Mens kærlighedslivet blomstrer, spår de to brødre også deres kaffevogn en lys fremtid.

- Vi ville kunne mærke, hvis det bare stille og roligt gik ned ad bakke og blev en kedelig business. Så ville vi finde på noget andet at lave. Det er ikke noget, vi stresser over.

- Nu tror jeg også, vi har haft så god en start, at det nok skal fortsætte og blive endnu bedre. Nu ved man også lidt mere om det hele. Hvor sker de sjove ting, og hvad er realistisk med det, siger Mads Klindt.

Jonas er enig i, at næste år bliver endnu bedre, hvis ellers vejret arter sig.

- Jeg tror, at der er endnu flere, der kontakter os. Og hvis man var i knibe, så kunne man jo altid henvende sig til folk. Det har vi jo ikke gjort endnu, siger Jonas Klindt. Og bliver suppleret af Mads:

- Nu er vi allerede ved at snakke med nogle festivaler om at komme ind næste år. Det nåede vi jo slet ikke sidste år. Der var det bare med at komme i gang.