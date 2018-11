Fynske buschauffører råber op: - Nu har vi fået nok

Ingen tid til toiletbesøg og ingen pauser.

Det er hverdagen for mange af Odenses buschauffører. Men nu råber de op, for at gøre alle opmærksomme på, at deres arbejdsvilkår ikke er fair.

Der skal næsten ingenting til, så mister vi vores pause. Man er simpelthen bange for at komme til at køre bag ved damen, der kører langsomt i trafikken. Flemming Holmelund, buschauffør og talsperson for chaufførerne i Odense

- Nu er det nok. Nu vil vi gerne have nogle andre forhold.

Sådan lyder det fra buschauffør og talsperson for chaufførerne, Flemming Holmelund.

- Vi vil råbe politikerne op, så vi får nogle bedre forhold for buschaufførerne. Der er alt for mange, der oplever at køre i lang tid uden rigtig at holde pause og ikke kunne komme på wc i løbet af vagten, fortæller han torsdag, hvor de odenseanske buschauffører afholder en aktion på Odense Banegård.

- De (buschaufførerne, red.) kommer sent til pauserne, fordi køreplanerne er stramme. Og der skal næsten ingenting til, så mister vi vores pause. Man er simpelthen bange for at komme til at køre bag ved damen, der kører langsomt i trafikken.

De odenseanske buschauffører deler en flyer ud for at skabe opmærksomhed omkring deres hverdag. Foto: Ole Holbech

Ingen tid til toiletbesøg

En undersøgelse i Region Syddanmark, som 3F har lavet, viser, at mange buschauffører i Region Syddanmark er utilfredse med deres arbejdsvilkår.

Vi håber at kunne få politikerne i tale - især dem inde på Christiansborg, da det er dem, der udstikker det økonomiske råderum for trafikselskaberne. Flemming Holmelund, buschauffør og talsperson for chaufførerne i Odense

Hele 500 buschauffører har fortalt om deres oplevelser.

Syv ud af ti fortæller, at de ikke kan holde de pauser, de ifølge overenskomsten har ret til, fordi køreplanerne ikke passer til dagligdagen i trafikken.

Halvdelen af buschaufførerne fortæller, at de ikke har tid til at gå på toilettet i løbet af deres arbejdsdag.

Undersøgelsen viser, at chaufførerne oplever, at køreplanerne slet ikke holder til mødet med virkeligheden, og at de nærmest skaber planlagt stress for chaufførerne.

Pengene skal komme fra politikerne

Buschaufførerne håber, at de med aktionen torsdag og kampagnen "Tid til at trykke stop" kan råbe så højt, at politikerne vil lytte og afsætte flere penge til den kollektive trafik.

- Vi håber at kunne få politikerne i tale - især dem inde på Christiansborg, da det er dem, der udstikker det økonomiske råderum for trafikselskaberne, fortæller Flemming Holmelund.

I en mail skriver FynBus til TV 2/Fyn:

- FynBus ønsker ikke at kommentere på sagen og henholder sig i øvrigt til det gode samarbejde, vi har med chaufførerne omkring netop køreplanerne.