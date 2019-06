Fynske DF-vælgere: - Dansk Folkeparti har svigtet

Dansk Folkeparti har svigtet.

Så kontant er meldingen fra nogle af de Dansk Folkeparti-vælgere, som TV 2/Fyn mødte i Assens dagen efter dagen derpå.

- Jeg synes, de svigter. Dengang de fik så mange stemmer, sætter de halen mellem benene og løber udenom, siger Elsebeth Buur Tei, der er pensionist og tidligere har stemt Dansk Folkeparti.

Stjæle stemmer

Dansk Folkeparti fik et historisk dårligt valg og gik fra 37 til 16 mandater.

- Når befolkningen giver dem så stort et stemmetal i forhåbning om, at de vil gå i regering eller tage ansvar, er det tarveligt, at de står af. Havde man vidst det på forhånd, havde folk fundet ud af, at de skulle have stemt på noget andet. Det er at stjæle stemmer, som ikke bliver brugt til noget, fortsætter hun.

Pensionist Leif Petersen har også tidligere stemt på Dansk Folkeparti, men gjorde det heller ikke denne gang.

- De har ikke levet op til forventningerne med det, de har stået for. Plus de bakker bagud i stedet for at tage ansvar, siger Leif Petersen fra Assens.

Leif Petersen forklarer, hvorfor han ikke længere stemmer på Dansk Folkeparti.

Trofast DF'er: Tag regeringsansvar

Selv om Dansk Folkeparti ikke kom i regering, til trods for partiet fik 37 mandater ved folketingsvalget i 2015, og blå blok tog magten i landet tilbage, er der vælgere, der fortsat holder fast i partiet.

- Jeg kan godt lide deres politik, især fordi de har en indvandrerpolitik, som jeg godt kan lide. Derfor har jeg stemt på dem, og det har jeg gjort i mange, mange år, siger pensionist og fritidsmusiker Poul Madsen.

Poul Madsen har stemt på Dansk Folkeparti siden partiets start - og gør det stadig.

Hvorfor har de fået en vælgerlussing?

- De har ikke været synlige nok. De skulle have markeret sig lidt kraftigere. De skulle have taget et ansvar ved at gå i regering, siger Poul Madsen.

Kandidater: Manglende klimafokus er den største fejl

Spørger man en af partiets fynske folketingskandidater, Eva Jørgensen (DF), er hun enig i, at det var en fejl at holde sig uden for VLAK-regeringen, der bestod af samtlige partiet i blå blok - pånær Dansk Folkeparti, der ellers var blokkens største.

- En af årsagerne er, at vi ikke gik i regering og tog nogle ministerposter, siger Eva Jørgensen.

- Vi har ikke haft respekt for, at de unge mennesker er bekymrede for klimaet, fortsætter hun.

Eva Jørgensen mener også, at Dansk Folkeparti skulle have haft ministerposter under Lars Løkke Rasmussens netop opløste regering.

Under valgkampen brugte den tidligere Dansk Folkeparti-formand Pia Kjærsgaard ordet “klimatosser” om alle de vælgere, der vil have mere fokus på klimaet, og hvordan menneskeheden redder Jorden.

Også folketingskandidat René Jørgensen (DF) er enig i, at det var en fejl ikke at satse på klima - ligesom de fleste andre partiet gjorde.

- Vi har ikke været skarpe nok i vores profil på klimadagsordenen. Vi har ikke taget vælgernes bekymringer alvorligt, og det er nok den største fejl, siger René Jørgensen.

Folketingskandidat René Jørgensen ærgrer sig over partiets manglende klimaprofil.

Dansk Folkeparti er det tredjestørste parti på Fyn, hvor det blev til to mandater - en tilbagegang på to mandater. Det er kun Socialdemokratiet og Venstre, der er større på Fyn.

Partiet fik 8,9 procent af de fynske stemmer - 12,9 procentpoint færre end i 2015.