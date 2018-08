Fynske Egatec skal pakke 180 millioner æbler og pærer

Den fynske automations- og robotproducent Egatec skal levere et fuldautomatiseret pakkeri til en stor engelsk æbleproducent.

180 millioner æbler - om året.

Så mange stykker frugt skal et nyt pakkeri hos den engelske æbleproducent Cottage Farms pakke årligt. Det fuldautomatiske pakkeri skal leveres af den fynske ingeniørvirksomhed Egatec, der holder til i Odense.

metal-supply.dk

Ordren fra Cottage Farms er den største eksportordre for Egatec til dato, og det vækker begejstring hos virksomhedens direktør, efter de for to år siden ændrede strategien og øgede fokus på eksportmarkedet.

- Det er dejligt at se, at vores målrettede indsats på eksportmarkedet har sat farten op på eksporten. Vores A-one maskiner bliver godt modtaget, netop fordi de er kompakte og har en tilbagebetalingstid på under to år. Desuden er de konstrueret og produceret i Danmark, hvilket mange ser som et kvalitetsstempel, siger direktør Mads Nychel fra Egatec Packaging Int. til metal-supply.dk.

Største ordre hidtil

Ifølge hjemmesiden skal pakkeriet automatisere tre komplette pakkelinjer og forventes at pakke 900 æbler per minut.

Med automationsprojektet fra fynske Egatec satser Cottage Farms på at udvide pakningen fra 3,3 millioner kasser til 4,5 millioner kasser i 2019.

Pakkeriet til Cottage Farms, der hvert år sender 180 millioner æbler og pærer ud i dagligvarebutikkerne, er den fjerde ordre til England og hidtil største for Egatec.

