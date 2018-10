Fynske elever går græskar-grassat

14.000 fynske skolebørn kaster sig disse dage over græskar for at udforske om den krybende og klatrende frugt har en chance for at ramme madpakkerne.

Det er Coops madkoncept for børn og unge, GoCook, som står bag. Og det er dem, der i den sunde madkulturs tegn bærer de mange græskar ud til skolebørnene, som har klare holdninger til de orange grøntsager.

- Græskar ser ikke særlig lækkert ud. Når man så tænker, at det kan laves om til mad - ej, siger Tobias Robau-Storm, der er elev i 7.B på Assensskolen.

Han bliver bakket op af klassekameraten Ida Njie:

- Jeg håber i hvert fald, at det smager bedre end det ser ud, konstaterer hun.

Græskar er andet end halloween

Et af målene med at gå grassat i græskar er at lære eleverne, at græskar er andet en halloween.

- Vi bruger det (græskaret, red.) mest som pynt til halloween. Derfor synes, jeg at det kunne være rigtig interessant for eleverne at se, at man kan bruge græskar til mad, siger Rikke Andersen, der er lærer på Assensskolen. Hun tilføjer:

- Jeg håber, de (eleverne red.) får lyst til at gå hjem og afprøve nogle af de her ting derhjemme.

GoCooks græskar-projekt​​​​​​ Skoleeleverne skal lære, at græskar kan bruges til mad

Derfor har Coop sendt madkasser ud til mange folkeskoler på Fyn

GoCook og Coop håber, at skoleeleverne lader sig inspirere og tager retterne med hjem

Projektet har tre ambassadører. Listen tæller blandt andre Gorm Wisweh; kendt fra Gorms Pizza. KIlde: Pressemeddelse fra GoCook Se mere

I 7.B skulle eleverne prøve kræfter med græskar-risotto. Men selvom eleverne lærte, at græskar er meget andet end halloween, så var det ikke alle, der var lige begejstrede for den orange ret.

- Man kan godt spise det. Men det smager ikke som noget, jeg vil bede min mor at skrive på madplanen, konkluderer Tobias Robau-Storm.

Flere andre fynske skoler er også en del GoCooks græskar-projekt, der løber over de kommende uger.

Du kan finde opskriften på 7.B's risotto med græskar her.