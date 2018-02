Fynske elever lærer koreanere om skolegang uden stress

Sydkoreanske elever er dygtige til at læse og regne. Men det kniber med elevernes glæde. Nu skal fynske elever lære sydkoreanere om en skoledag uden stress.

Efter otte dage på Eisbjerghus Internationale Efterskole i Nørre Aaby drog de otte elever og tre lærere mandag igen mod Sydkorea.

Sydkorea kigger rigtig meget til Danmark, når det kommer til uddannelsessystemet. Mads Poulsen, forstander, Eisbjerghus Internationale Efterskole

Ju Boyoung er en af de elever, der dermed pakker tasken efter et oplevelsesrigt ophold på Eisbjerghus Interntionale Efterskole.

Mellem tøjet og skoene pakker hun inspiration fra det danske uddannelsessystem.

- Forholdet mellem lærer og elever er meget anderledes end i Sydkorea, fortæller Ju Boyoung.

- Lærerne respekterer deres elever her i Danmark, og stemningen i klassen er mere fri end derhjemme.

Stress og selvmord

I Sydkorea er skoledagene væsentligt længere end i Danmark, og derudover er det ikke ualmindeligt med tre til fire timers lektier hver eneste dag.

Resultatet er stressede elever og en høj selvmordsrate blandt skoleelever.

Derfor søger Sydkorea inspiration i Danmark for at få forbedret deres uddannelsessystem.

- De står med en udfordring om at få inkorporeret mere end boglige færdigheder i deres elever. De har enormt meget stress i uddannelsessystemet, og derfor kommer de her for at lære at arbejde om det hele menneske, siger Mads Poulsen, der er forstander på Eisbjerghus Internationale Efterskole.

Udveksling af ideer

På efterskolen har Ju Boyoung og de andre sydkoreanske elever fået undervisning i forskellige fag, men besøget har også handlet om at udveksle værdier.

- Jeg lærer rigtig meget af at være her, fortæller Ju Boyoung.

Blandt andet bruger sydkoreanerne på Eisbjerghus tid på at tilberede mad og dække op til middag med foldede servietter og dansk smørrebrød. Servietterne på tallerknerne har røde og hvide farver efter det danske flag.

- Den måde, man er sammen om at tilberede mad og nyde den sammen i fællesskab, vil jeg tage med mig hjem, fortæller Ju Boyoung.

De sydkoreanske elevers besøg på Eisbjerghus Internationale Efterskole er kommet i stand efter et samarbejde med det, der svarer til uddannelsesministeriet i Seoul, der er Sydkoreas hovedstad.

Som led i samarbejdet sender efterskolen også danske børn på besøg i Seoul.

