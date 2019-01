Kåret for femte gang: Fynske Eriksen satte rekord ved prisuddeling

Der var hæder til fodboldspillerne Christian Eriksen og Pernille Harder lørdag aften ved showet Sport 2018 i Herning.

Her blev de to spillere kåret som henholdsvis Årets Mandlige Fodboldspiller og Årets Kvindelige Fodboldspiller af Spillerforeningen.

Det var langt fra første gang, de to spillere modtog den hæder. For 26-årige Christian Eriksens vedkommende er det femte gang, han hædres med prisen, og dermed satte Christian Eriksen rekord som den mest vindende herrespiller nogensinde.

Inden lørdag havde både Christian Eriksen og Brian Laudrup modtaget kåringen fire gange hver.

- 2018 er et år, jeg aldrig vil glemme. At vinde denne pris fem gange er en kæmpe ære. Tak for støtten til alle medspillere, trænere og fans, skriver Christian Eriksen på Twitter.

Christian Eriksen har i en årrække været Danmarks største fodboldprofil og har ført an på landsholdet og i engelske Tottenham.

I en alder af 26 år har Christian Eriksen allerede spillet 85 A-landskampe og scoret 25 mål.

I 2018 var Eriksen atter med til at føre Tottenham til Champions League, hvor den engelske klub har spillet sig videre til ottendedelsfinalerne.

Det er tredje år i træk, at Tottenham deltager i turneringen, og Christian Eriksen og co. ligger aktuelt på tredjepladsen i Premier League.

I løbet af 2018 har Eriksen scoret ti mål og leveret ti assister i ligaen, mens året også bød på en VM-slutrunde for Eriksen, som sammen med Danmark røg ud i ottendedelsfinalen efter straffesparkskonkurrence mod Kroatien, der senere kom i VM-finalen.

2018 har for Eriksens vedkommende budt på ti landskampe og fire scoringer, mens han sammen med Danmark sluttede på førstepladsen i gruppen i Nations League.



Artiklen fortsætter under billedet ...

Læs også Fynsk fodboldspiller skriver kontrakt med Arsenal

Christian Eriksens forældre modtog prisen på deres søns vegne. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Også femte gang for Harder

Fem titler som Årets Spiller står Pernille Harder ikke tilbage for. For 26-årige Harder var det således fjerde år i træk og femte gang i alt, at hun modtog hæderen.

Pernille Harder havde en helt fantastisk sæson i 2018. Med sin tyske klub Wolfsburg vandt Pernille Harder således The Double med både det tyske mesterskab og den tyske pokaltitel, og danskeren blev også topscorer i Bundesligaen.

Hun var med til at spille Wolfsburg frem til Champions League-finalen, hvor holdet dog tabte 1-4 efter forlænget spilletid til suveræne Lyon fra Frankrig.

Også på det danske landshold var hun en bærende figur.

Pernille Harders bedrifter i sæsonen betød, at hun i august blev kåret til Europas bedste spiller, da hun modtog prisen "Player of the Year" af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

I december var hun med i et tæt kapløb om den prestigefulde titel som vinder af Ballon d'Or-prisen, som dog gik til norske Ada Hegerberg.

Senere i december var der så mere hæder, da den britiske avis The Guardian kårede danskeren til verdens bedste, kvindelige fodboldspiller.

Pernille Harder har spillet 105 A-landskampe og scoret 53 mål.

De øvrige nominerede hos mændene var Kasper Schmeichel og Thomas Delaney, mens Janni Arnth og Sanne Troelsgaard også var nominerede hos kvinderne.

2018 er et år jeg aldrig vil glemme. At vinde denne pris for 5 gang er en kæmpe ære. Tak for støtten til alle medspillere, trænere og fans! 💙 https://t.co/bLDE4wvRnS — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 5, 2019