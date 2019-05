Fynske Europa-kandidater ærgrer sig over dobbeltvalg

Det er kun kandidaterne til det kommende europaparlamentsvalg, der hænger i lygtepælene, men da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag eftermiddag udskrev valg, kom al fokus straks på folketingsvalget.

Og det kan blive et problem for de fynske kandidater til Europaparlamentet.

Jeg synes, det er lidt synd, fordi europaparlamentsdebatten nu har risiko for at blive overset, når folketingsvalget også kører Karsten Hønge, kandidat til Europaparlamentet og Folketinget

- Jeg er sådan set glad for, at der er udskrevet folketingsvalg. Det trænger vi til. Men jeg må også sige, at jeg personligt er en smule ærgerlig over, at vi skal have de to valg oveni hinanden, for jeg tror, det går ud over både mediedækningen og interessen for europaparlamentsvalget, siger Christel Schaldemose, der er kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet.

For når vi skal til stemmeboksene søndag 26. maj for at vælge, hvem der skal repræsentere os i Europa, så er valgkampen til samtidig Folketinget i sin afsluttende fase.

Derfor frygter de fynske europaparlamentskandidater at blive overset.

- Jeg er ikke ked af, at vi skal til valg. Det er jo dejligt. Men jeg ville have ønsket, at de (valgene, red.) havde ligget hver for sig, siger Christel Schaldemose.

Også Karsten Hønge (SF), der både er kandidat til Folketinget og Europaparlamentet, ærgrer sig over, at de to valg falder sammen.

- Jeg synes, det er lidt synd, fordi europaparlamentsdebatten nu har risiko for at blive overset, når folketingsvalget også kører, siger Karsten Hønge.

Fordele og ulemper

Selvom politikerne helst havde undværet et dobbeltvalg, handler det nu om at finde fordelene. Det mener blandt andre den konservative fynske spidskandidat til Europaparlamentet Pernille Weiss.

- Der bliver kamp foran kameraet, men jeg ser flere fordele end ulemper, for landet, gaderne og de sociale medier har masser af plads til snak med vælgerne, forklarer den konservative spidskandidat.

Også Karsten Hønge vil forsøge at udnytte sammenfaldet af de to valgkampe.

- Vi skal gøre os umage for at finde og fortælle om de overlap, der er mellem valget til Folketinget og valget til Europaparlamentet. Klima og ulighed er jo oplagte eksempler på politiske emner, som er vigtige både nationalt og internationalt, siger Karsten Hønge.

Fortsætter ufortrødent valgkamp

Selvom der altså allerede er kamp om taletiden og vælgernes interesse, har kandidaterne ikke tænkt sig at give op. Tværtimod.

- Jeg er ude at køre valgkamp. Jeg elsker valgkamp og har selvfølgelig tænkt mig at fortsætte med det, siger Christel Schaldemose (S).

Også den konservative Pernille Weiss arbejder videre med valgkampen.

- Jeg fortsætter og forstærker den i forvejen store aktivitet rundt i Danmark til virksomhedsbesøg, debatter og på gågader - og så i aviser og på sociale medier, siger Pernille Weiss.