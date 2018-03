Fynske pædagoger og lærere klar til storkonflikt

En konflikt på det offentlige område er rykket et skridt nærmere. Fynske fagforbund ruster sig til konflikt

En konflikt blandt lærere, sosu-personale, sygeplejersker, pædagoger og andre ansatte i kommuner og regioner er rykket et skridt nærmere.

Her til formiddag har lønmodtagerne varslet konflikt på det offentlige område fra den 4. april.

Og det er noget, der skaber bekymring rundt omkring i flere fynske fagforbund.

Læs også Efter historisk efterlønsflugt: Få melder sig ud af ordningen

- Vi oplever, at vores medlemmer er enormt bekymrede for situationen. De bliver holdt som gidsler i det her spil, siger Rikke Hunsdahl, der er formand for BUPL Fyn.

Vi oplever, at vores medlemmer er enormt bekymrede for situationen. De bliver holdt som gidsler i det her spil Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn

Konflikt er hårdt arbejde

- Det er jo yderst alvorligt - det er ikke et drømmescenarie at komme ud i konflikt. Det er hårdt, siger Rikke Hunsdahl, der er formand for BUPL Fyn.

Også sygeplejerskerne er utrygge.

Læs også Bedste snit i Danmark: Nydanske elever fra Nyborg Kommune i top

- Situationen skaber usikkerhed og undren over, at der ikke bliver lyttet, lyder det fra John Christiansen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

Uklart hvem konflikten rammer

Konflikten træder altså tidligst i kraft den 4. april, hvis det ikke inden da er lykkedes at blive enige om en overenskomst.

Men præcis hvem og hvor den rammer er endnu uklart. De præcise planer for, hvilke arbejdspladser og medarbejdere, der skal udtages til konflikt, er ikke offentligt kendte endnu.

- Vi ved ikke, hvor konflikten rammer, hvis den kommer. Som det ser ud nu, kan vi ikke berolige vores medlemmer - alt er i spil, siger Peter Lund Andersen, der er formand for lærerkredsen for Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner, der tæller i alt cirka 900 aktive medlemmer.

Forberedelserne er i gang

Hos 3F på Østfyn håber formand Per Jespersen ikke, at en konflikt bliver en realitet, men man har alligevel sat gang i forberedelserne.

- Vi forbereder os på fælles aktiviteter med de andre fagforbund, hvis det bliver aktuelt med en konflikt, siger Per Jespersen.