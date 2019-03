Fynske filmpenge skal gå til grin i biografen

Optagelserne til en ny dansk komediefilm med titlen "Jagtsæson" er lige nu i fuld gang på Fyn.

Det er FilmFyns første investering i en større spillefilm i år, og at det netop er en komedie, er ikke tilfældigt. Den regionale filmfond har fordoblet sit økonomiske budget efter en ny såkaldt "filmaftale" med regeringen. De ekstra penge skal bruges til at styrke billetsalget til danskproducerede film. Og komedier sælger billetter.

- Regeringen og folketinget har med filmaftalen sat det mål, at flere skal se danske film. Derfor vil vores film i fremtiden blive mere markedsorienteret, siger FilmFyns direktør Klaus Hansen.

Og der er høje forventninger til den nye film "Jagtsæson".

- Det er en komedie i Danmarks bedste komedietradition, så vi forventer, at den kan lokke mange mennesker i biografen, siger Klaus Hansen.

Drømmecast skal sælge billetter

Et andet element, som også skal bidrage til billetsalget, er castet til filmen, som FilmFyn selv beskriver som et drømmecast. I hovedrollerne finder man Mille Dinesen, Stephania Potaliva og Lærke Winther, og også de tre erfarne skuespillere er sikre på, at den nye film bliver et hit.

- Alle, der kan lide et godt grin, skal komme i biografen, siger Lærke Winther.

- Ja, og uden at afsløre for meget, så er det her en film for både mænd og kvinder i alle aldre, tilføjer Mille Dinesen.

"Jagtsæson" handler om de tre veninder Eva, Marlene og Isabella, som i deres forsøg på at komme igennem en midtvejskrise bliver kastet ud i udfordringer og pinlige situationer, som får det værste frem i dem.

Stadig plads til kulturelle film

Selvom FilmFyn i fremtiden skal satse mere på at ramme det bredde publikum med blandt andet komedier, vil der ifølge direktør Klaus Hansen stadig være plads til kulturelle film, som ikke nødvendigvis vil blive biografhits.

- Vi vil stadig lave kulturelle film i fremtiden, og det er vigtigt for mig at sige, at der ikke er nogen modsætning mellem kultur og folkelighed, siger han.