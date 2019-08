Fynske fodboldspillere idømt karantæne for snyd med kørselspenge

Fodboldens Disciplinærinstans har besluttet at tildele ni spillere fra B1909 to dages karantæne, mens 18 spillere får en advarsel.

Karantænedagene skal afsones i førstkommende kampe i enten Albaniserien eller pokalturneringen.

I sanktioneringen har Fodboldens Disciplinærinstans navnlig lagt vægt på, hvornår overtrædelsen er sket, hvor længe de pågældende spillere har overtrådt bestemmelserne, og hvor mange penge, de har modtaget.

Fra 2012 til 2017 udbetalte B1909 1.089.524,97 kroner til spillere på klubbens førstehold.

Udbetalte kørselspenge som løn

Karantænerne er en udløber af en sag fra efteråret, hvor Fodboldens Disciplinærinstans sanktionerede den fynske Danmarksserie-klub for at omgå amatørreglerne ved at aflønne spillere ulovligt.

Det kom frem efter en undersøgelse, som SKAT foretog, hvor konklusionen var, at næsten samtlige spillere i perioden fra 2012 til 2017 har været trænere i klubben sideløbende med, at deres primære funktion var at spille på klubbens førstehold.

For de fleste spilleres vedkommende var der i realiteten tale om udbetaling af løn som kørselsgodtgørelse og ikke godtgørelse for kørsel, og det er en omgåelse af DBU’s amatørbestemmelser.

Det resulterede i at klubben fik fra fratrukket ni point fra starten af både 2018-2019 sæsonen og 2019-2020 sæsonen. Derudover blev klubben også tildelt en bøde på 50.000 kroner.