Fynske folketingsmedlemmer: Valget kommer i foråret 2019

De fleste af de fynske folketingsmedlemmer tror først, at folketingsvalget kommer til foråret 2019.

Der er kun en person, der med sikkerhed ved, hvornår valget kommer, og det er statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre. Alligevel så har de fleste fynske folketingsmedlemmer et bud på, hvornår statsministeren trykker på valgknappen.

Flertallet af de fynske folketingsmedlemmer tror på, at det mest sandsynlige tidspunkt for det næste valg bliver foråret 2019.

Den fynske socialdemokrat Dan Jørgensen, er sikker på, at det ikke er lige oppe over, at Lars Løkke Rasmussen udskriver valg.

- Han vil vente så længe han kan. Han ved jo godt, at han taber, lyder det drillende fra den fynske topsocialdemokrat.

De fynske folketingsmedlemmers bud på, hvornår der bliver folketingsvalg. Rune Lund, Enhedslisten: Efteråret 2018

Karsten Hønge, SF: Foråret 2019

Trine Bramsen, Soc.dem.: Foråret 2019

Erik Christensen, Soc.dem.: Tidligt forår 2019

Dan Jørgensen, Soc.dem.: Marts 2019

Julie Skovsby, Soc.dem.: Foråret 2019

Jan Johansen, Soc.dem: Samme dag som Europa Parlaments-valget (mellem 23. og 26. maj 2019, red.)

Anders Johansson, Kons.: 12. marts 2019

Mai Mercado, Kons.: Foråret 2019

Jane Heitmann, Venstre: Ingen bud.

Lars Christian Lilleholt, Venstre: Ingen bud.

Erling Bonnesen, Venstre: Foråret 2019

Merete Riisager, Liberal Alliance: Juni 2019

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti: April 2019

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti: Foråret 2019

Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti: Foråret 2019

Statsministeren bestemmer

Ifølge grundlovens paragraf 32 er det statsministerens ret, at bestemme hvornår der skal være valg. Og lige netop det betyder, at statsministeren kan udnytte overraskelsesmomentet i, at han bestemmer, og udskrive valget, når det passer ham bedst.

Erling Bonnesen, der sidder i Folketinget for Venstre, tror også på et forårsvalg til næste år. Han mener, at der er fuld gang i en række forhandlinger, som skal være afsluttet før et valg.

- Vi har fuld gang i arbejdet med forhandlinger om en ghettoplan, bekæmpelse af parallelsamfund og medieforhandlinger. Med et folketingvalg i marts 2019, så vil der også være tid til at forberede sig på valget til Europa Parlamentet, som skal afholdes sidst i maj 2019.

Enhedslistens fynske folketingsmedlem, Rune Lund tror på, at vi godt kan få et valg i løbet af efteråret.

- Valget kommer nok på et tidspunkt mellem fremlæggelsen af finansloven og starten af 2019, alt afhængigt af, hvordan meningsmålingerne ser ud, siger Rune Lund, Enhedslisten.

LA-minister: Vi går linen ud

Heller ikke de fynske ministre, der sidder i regering med statsministeren, ved hvornår valget kommer. Til gengæld vil et par dem godt gætte på, hvornår vi skal stemme til det næste folketingsvalg. Den konservative social- og børneminister Mai Mercado gætter på marts 2019, mens undervisningsminister Merete Riisager, Liberal Alliance, tror at der kommer til at gå endnu længere tid.

- Vi går linen ud. Regeringen har gang i meget godt. Valget kommer i juni 2019, slår LA-minister Merete Riisager fast.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt der tilhører inderkredsen omkring Lars Løkke Rasmussen vil ikke komme med et bud på en valgdato. Men uanset hvornår valget kommer, så er han klar.

- Der er kun én person i Danmark, der udskriver valg til Folketinget; det er statsministeren. Jeg har ikke spurgt statsminister Lars Løkke Rasmussen om, hvornår han vil udskrive valg. Og selv hvis jeg gjorde, så ville han nok ikke fortælle mig det. Så det bruger jeg ikke meget krudt på at spekulere over. Jeg passer mit arbejde som minister og arbejder hver dag på at skabe gode resultater for danskerne og fynboerne. Jeg er klar, når valget kommer.

Det næste folketingsvalg skal ifølge grundloven senest afholdes den 17. juni 2019.