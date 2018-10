Fynske forældre elsker friskoler

Henning Nielsen afleverer sin søn ligesom mange andre fynske forældre. Og ligesom mange andre fynske forældre tilbringer hans børn dagligdagen i en friskole. Det viser nye tal.

I Faaborg-Midtfyn Kommune startede godt 30 procent af kommunens børnehaveklassebørn på en af kommunens 14 friskoler i august i år.

Fakta om friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune Kommunen har 14 friskoler.

Skolerne er typisk placeret i mindre byer.

Et års skolegang for et barn koster 10.945 kroner Kilder: Faaborg-Midtfyn Kommune og Trunderupe Friskole

Henning Nielsen påpeger, at der er en meget god grund til, at hans søn startede på Trunderup Friskole efter sommerferien.

- Trygheden betyder meget, understreger han.

Ifølge Henning Nielsen er skolens størrelse i høj grad med til skabe tryghed for hans søn.

- Alle børn kender alle. Det vil sige, at der ikke er de store konflikter. Der er ingen børn, der kommer i utrygge situationer, forklarer han.

Han bliver bakket op af Rikke Helding Barnewitz, hvis børn også går på friskole i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hun har valgt folkeskolen fra på grund af skolens størrelse.

- (Efter 6. klasse, red.) skal man til nogle store skoler inde i Faaborg med store klasser. Det har vi bare ikke lyst til. Vi vil gerne have nogle små klasser, pointerer hun.

Kommunal økonomi lavede større skoler

I Faaborg-Midtfyn Kommune har man været nødt til at lave større skoler til fordel for mindre. Det forklarer Kim Aas Christensen (S), der er formand for kommunens Opvækst- og Læringsudvalg.

- For nogle år siden tog vi den besluting, at hvis en skole kommer ned under de 70 elever, så er det ikke rentabelt at holde det igen, fortæller han.

Formanden for udvalget understreger, at friskolerne komplimenterer kommunens folkeskoler.

Rettelse Af grafikken fremgik det tidligere, at procentsatsen for Odense Kommune ligger på 27,4. Det er ikke korrekt. Den rigtige sats er i stedet 21. TV 2/Fyn beklager fejlen.

- De private kan gøre noget andet end vi kan. For det er kommunale penge, vi skal bruge jo, siger han.

På landsplan går 17 procent af eleverne i grundskolen på fri skoler. Det viser tal fra Undervisningsministeriet. På ligger procentsatsen på godt 21.