Fynske forlag sætter dagsorden på tegneserie-festival

Med front mod et skrivebord fyldt med bøger og tegneserier, og med ryggen tæt på en reol med endnu flere hæfter, bind og bøger, retter Karsten Bøttcher på sine briller og lægger armene over kors. Så griner han med et kort og kontant bjæf.

- Penge? Jeg tjener sgu ikke særlig mange penge på det her. Bare spørg min revisor. Men jeg er da ligeglad. Jeg har det pisse sjovt, siger manden og rækker ud efter en kop lunken kaffe.

Labyrintisk kælder

Vi er i en kælder i det centrale Odense. Udenfor larmer arbejdet fra den kommende letbane. Et byggeri, der ifølge forlægger og antikvar Karsten Bøttcher har kostet 20 procent nedgang sidste år. Her holder han, samt tusindvis af bøger, blade, tegneserier og et enkelt puslespil eller to, til i Fyns Antikvariat.

Meget er pænt stillet i system på meterlange hylder. Andet skyder i form af bogtårne op rundt om i den i forvejen labyrintiske kælder. Folk med tilløb til klaustrofobi vil næppe nå særligt langt ind mellem bøgerne.

Karsten Bøttcher med et af de cirka 30 tegneserie-albums han har været med til at udgive de senere år. Foto: Preben Dahl

- Nu skal vi på comic-messe. Jeg glæder mig helt vildt. Selv om det er røvsygt at skulle pakke en masse ned, så jeg har nok med til min 60 meter store stand, sukker Karsten Bøttcher og sætter kaffekoppen fra sig.

Koppen er tom. Lidt i stil med den kassekredit, han påstår trænger til indtægter.

Det er ikke de gamle bøger, der fyldet mest hos Karsten Bøttcher. Han har de seneste fire-fem år udgivet tegneserier. På spørgsmålet om hvor mange, rejser han sig og går hen til en bogreol, der udelukkende indeholder tegneseriealbums fra Comic Factory, Tegneserie Kompagniet og High Heels Society. Forlag som han helt eller delvist ejer.

- 26, 27, 28. Hmmm... Bare skriv omkring 30 albums. Jeg har ikke helt styr på det. Jeg ved dog, at cirka halvdelen af dem er løbet rundt økonomisk. De fire-fem af dem har jeg tjent penge på, mens jeg har sat til på resten. Sådan er det med tegneserier, siger han og sætter sig hen bag skrivebordet igen.

Nu skal han og hans to kompagnoner indtage København. Mindre kan næsten ikke gøre det, for i løbet af Copenhagen Comics, en to dage lang festival, udgiver de i alt 10 nye albums. Tegneserier fyldt med hårdslående helte, vilde eventyr og - i tilfældet med High Heels Society - erotik og hård porno.

- Vi får travlt. Helt sikkert. Men det er også fedt, for vi skal jo også have solgt nogle albums. Og så skal jeg selv rundt og hilse på hos de andre forlag. Jeg ender nok med at købe nogle albums og nogle tegninger. Det plejer jeg, indrømmer Karsten Bøttcher.

Forlag inviterer til møde

De fynske forlag bidrager også til Copenhagen Comis på en anden måde. De har hentet to udenlandske tegnere til landet. Noget der ofte giver lange køer, når dedikerede fans skal have signeret og måske illustreret et album.

- Franske Jaap de Boer og Bruno De Sano fra Belgien kommer og møder deres fans. De tegner henholdsvis "Betty Page" og den erotiske serie "Marilyn". Det er noget, mange tegnere sætter stor pris på. Du skal tænke på, at de dag ud og dag ind sidder derhjemme og tegner. Her har de chancen for at komme ud og opleve noget andet, mener Karsten Bøttcher.

Han sælger selv lidt ud af sin private samling, der udover hæfter og albums består af signerede tryk og tegninger. Faktisk var han på et tidspunkt i Guinness Rekordbog som danskeren med den største tegneseriesamling.

Rekordmange tegneserier

- Ha ha. Det har jeg fået meget sjov ud af. Den gang havde jeg vel over 22.000 forskellige udgivelser. Men dem har jeg fået solgt mange af, indrømmer han.

Om det er helt sandt, kan man tvivle på, når man kigger rundt i de fyldte kælderlokaler. Hurtigt bliver hundredvis af albums og bøger til flere tusinde. Ikke nogen guld- og ædelstene-fyldt Aladdins Hule, men helt sikkert Karstens .

Tre fynske forlag med mange udgivelser bag sig sætter rekord på 10 albums på een dag ved Copenhagen Comics den 23. og 24. februar. Foto: Preben Dahl