60.000 fynske gaskunder skal skifte til Energi Fyn

Energi Fyn overtager 60.000 kunder og medarbejdere fra Nature Energy.

Energi Fyn overtager nu alle Nature Energis privatkunder og virksomheder, der får almindelig naturgas fra selskabet.

Nature Energy beholder dog sin biogasdel, der udgør grundstammen for de nye ejeres ekspansionsstrategi udelukkende med fokus på produktion af biogas, oplyser de to selskaber i en pressemeddelelse.

- Vi ser købet som en markant styrkelse af Energi Fyns position som energiselskab. Det er Energi Fyns strategi at skabe vækst gennem konsolidering, suppleret med udvikling af nye og eksisterende forretningsområder, udtaler Søren Thorsager, bestyrelsesformand i Energi Fyn.

Energi Fyn ser frem til at tage imod de nye medarbejdere fra Nature Energy:

- Der er ingen tvivl om, at medarbejderne fra Nature Energy vil styrke kompetencerne i vores organisation i forhold til salg af gas. Hos Energi Fyn lægger vi vægt på, at den større kritiske masse betyder, at vi får bedre mulighed for at servicere og rådgive kunden på den bedst mulige måde på tværs af energiarter og dermed får mulighed for at tilbyde kunderne mere konkurrencedygtige produkter, udtaler direktør i Energi Fyn, Bent Agerholm.

- Aftalen med Energi Fyn er det sidste skridt for os i en transformation. Vi har de sidste 40 år solgt og leveret naturgas til både private hjem og virksomheder på Fyn. Med aftalen vil vi i fremtiden fokusere på at gøre gassen grøn, udtaler Ole Hvelplund, direktør i Nature Energy.

Den danske biogassektor er verdensførende i at udvinde biogas af landbrugets restprodukter, affaldet fra slagterierne og madaffaldet, som vi sorterer i vores husholdninger. En analyse fra Damvad Analytics viser, at eksport af biogasteknologi og knowhow fra biogasbranchen kan skabe op til 20.000 arbejdspladser og bidrage med 16 mia. kr. til den danske økonomi.

Såfremt konkurrencemyndighederne godkender aftalen vil de 60.000 kunder, som tidligere har fået leveret gas fra Nature Energy, i fremtiden få gassen leveret af Energi Fyn.